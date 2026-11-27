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W piątek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uhonorował kardynała Grzegorza Rysia tytułem doktora honoris causa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez uczelnię, które metropolita krakowski otrzymał za wybitny dorobek naukowy, odwagę moralną oraz otwartość na dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 29 października podjął uchwałę o nadaniu najwyższej godności honorowej przyznawanej przez uczelnię. Ceremonia wręczenia dyplomu laureatowi odbyła się w piątek podczas uroczystego posiedzenia społeczności krakowskiego uniwersytetu.

Wyjątkowa uroczystość na UEK



Rektor UEK dr hab. Bernard Ziębicki podkreślił w swoim wystąpieniu, że w historii każdego uniwersytetu są wydarzenia, które mają znaczenie szczególne.



Do takich wydarzeń bez wątpienia należy dzisiejsza uroczystość. Jest to dla naszej uczelni moment wyjątkowy i powód do dumy. Mamy bowiem uhonorować człowieka, którego dorobek naukowy, działalność publiczna i postawa moralna od wielu lat stanowią ważny głos w dyskusji o sprawach fundamentalnych dla współczesnego świata – zaznaczył rektor.

Przytaczając uzasadnienie decyzji Senatu, wskazał on, że kard. Ryś został uhonorowany w uznaniu za wybitny dorobek naukowy w badaniach nad dziejami europejskiego średniowiecza, odwagę moralną i postawę w życiu publicznym, a także otwartość na inne kultury i religie oraz zasługi dla dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Kardynał Grzegorz Ryś – zaznaczył rektor – jest również od lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, nie tylko poprzez wspólne tradycje naukowe krakowskiego środowiska naukowego, ale również poprzez osobiste zaangażowanie w jej rozwój – w latach 2019–2020 jako metropolita łódzki był członkiem pierwszej Rady Uczelni UEK, uczestnicząc w pracach organu wspierającego strategiczny rozwój uczelni.



Z wielką satysfakcją przyjmujemy fakt, że to właśnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako pierwszy nadaje ks. kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi godność doktora honoris causa. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale również zobowiązanie – włączając księdza kardynała do grona naszych doktorów honorowych, potwierdzamy bowiem wspólnotę wartości, która łączy nas niezależnie od odmiennych dziedzin działalności i doświadczeń – podkreślił rektor.

Laudacja i wykład kardynała



Laudację na cześć kardynała wygłosił prof. Jacek Purchla, pełniący funkcję promotora doktoratu honorowego. Podkreślił w niej, że kard. Ryś to dzisiaj nie tylko najbardziej rozpoznawalny w świecie hierarcha polskiego kościoła rzymskokatolickiego, ale z punktu widzenia społeczności uniwersyteckiej – człowiek, uczony i obywatel, który odgrywa dziś niezwykłą rolę w życiu intelektualnym i życiu publicznym Polski.

Szeroka wielowątkowa aktywność księdza kardynała, determinacja, z jaką realizuje na wielu polach swoją misję, to dla laudatora nie tylko zaszczyt, ale i szczególne wyzwanie – zaznaczył prof. Purchla.

Centralnym punktem uroczystości było odczytanie uchwały Senatu UEK oraz uroczysty akt wręczenia dyplomu doktora honoris causa i dekoracji medalem.

Kard. Grzegorz Ryś, dziękując za przyznanie honorowej godności, podkreślił, że najbardziej cieszy go wspólnota widoczna na sali.

Jeśli ta dzisiejsza uroczystość posłuży wspólnocie wiary i rozumu kościoła, świata uniwersyteckiego w jego wnętrzu, to ja jestem dzisiaj człowiekiem szczęśliwym – zaznaczył.

Następnie kard. Ryś wygłosił wykład okolicznościowy. Jak wskazał, w Uniwersytecie Ekonomicznym wykład musi dotyczyć ekonomii, dlatego zaproponował tytuł „Czyje są pieniądze papieża?”, co zostało przyjęte brawami przez publiczność.



Oczywiście, że nie odważyłbym się o tym temacie mówić w kategoriach dzisiejszych, bo o ważnych sprawach dobrze i bezpiecznie się mówi, sięgając do historii, więc ja zapraszam na wycieczkę do wieku XII – wyjaśnił metropolita krakowski.