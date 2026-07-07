Kraków chce kupić mieszkania od prywatnych właścicieli. Takich lokali poszukuje

RMF24

Miasto Kraków przeznaczy prawie 10 mln zł na zakup mieszkań od prywatnych właścicieli. Celem jest zwiększenie zasobu lokali komunalnych, na które obecnie czeka około 480 rodzin. Oferty sprzedaży można składać do 15 lipca, do godz. 12:00. „Poszukiwane są lokale o powierzchni od 30 do 50 m kw. zlokalizowane w Krakowie” – poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Kraków chce zwiększyć liczbę mieszkań komunalnych

Miasto Kraków szuka mieszkań o powierzchni od 30 do 50 metrów kwadratowych, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Preferowane są lokale gotowe do zamieszkania, jednak magistrat dopuszcza również zakup mieszkań w stanie deweloperskim. Po podpisaniu umowy właściciele będą musieli przekazać lokale miastu najpóźniej do 14 października.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, na zakup mieszkań samorząd zamierza przeznaczyć blisko 10 mln zł. To kolejny element polityki mieszkaniowej miasta, której celem jest zwiększenie liczby lokali komunalnych.

Obecnie gmina miejska Kraków dysponuje 14 470 mieszkaniami komunalnymi. To jednak za mało - na przydział oczekuje teraz około 480 rodzin. Nie da się ukryć, że taki zasób mieszkań w mieście, które ma 816 tys. mieszkańców, nie jest duży – mówił w czerwcu dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UMK Michał Wszołek.

Kraków rozwija politykę mieszkaniową. To część większego programu

Jak podkreśla magistrat, jednym z powodów rozbudowy zasobu komunalnego są stale rosnące ceny nieruchomości. Według Michała Wszołka ceny mieszkań w standardowym budownictwie sięgają już około 16 tys. zł za metr kwadratowy.

To bariera nawet dla osób, których dochody przekraczają przeciętne wynagrodzenie – ocenił dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa.

Zakup mieszkań od prywatnych właścicieli to tylko jeden z elementów programu mieszkaniowego Krakowa. W 2025 roku w mieście uruchomiono Społeczną Agencję Najmu, prowadzoną przez Fundację Internationaler Bund Polska. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, a wartość dofinansowania przekracza 7 mln zł.

Z kolei w 2027 roku planowany jest nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji realizowanej przy ul. Padniewskiego w formule Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Według danych GUS, w 2024 roku w Krakowie znajdowało się 466,6 tys. mieszkań. Z kolei według danych miasta z marca 2026 roku w wykazie pustostanów należących do miasta lub Skarbu Państwa pozostawało około 1,8 tys. lokali, z czego ponad 1,2 tys. było już rozdysponowanych.

Kraków najszybciej rozrastającym się miastem w Polsce

Pod koniec 2025 roku liczba ludności w Krakowie wyniosła 816 614 osób i wzrosła o 7 446 osób w ciągu roku, co jest wynikiem najlepszym spośród wszystkich dużych miast polskich.

Najnowszy „Raport o stanie gminy za 2025 rok” potwierdza, że stolica Małopolski jest obecnie najszybciej rozrastającym się miastem w Polsce.

W porównaniu do innych dużych miast wzrost liczby mieszkańców był w Krakowie najwyższy i wyniósł 0,92 proc. W Warszawie osiągnął on wartość 0,15 proc., w Gdańsku 0,14 proc., we Wrocławiu doszło do minimalnego spadku o 0,04 proc., w Poznaniu o 0,36 proc., a w Łodzi spadek wyniósł aż 0,90 proc.

We wszystkich miastach zanotowano tzw. ubytek naturalny, przy czym w Krakowie był on najmniejszy.