​Już w sobotę w Teatrze Groteska w Krakowie premiera nowego spektaklu dla dzieci - "Karuzela Wierszy". To przedstawienie specjalnie dla dzieci z Ukrainy, przygotowane w języku ukraińskim. Występują w nim aktorzy z Ukrainy.

Nowy spektakl w Teatrze Groteska / Jacek Skóra / RMF FM

Fabuła to 10 wierszy poetów polskich i ukraińskich, wśród nich Julian Tuwim, Danuta Wawiłow, Grigorij Falkowicz, Oleksandr Parhomenko i Płaton Worońko.

Widzowie poznają zapominalskiego Pana Hilarego i rozśpiewaną rodzinę Tralalińskich, kotka, który nie chciał iść do szkoły, myszkę, co liczyła kocie ogonki, wyjątkowo łakomego niedźwiadka oraz wiele innych postaci. Kameralny spektakl nawiązuje formą do dziecięcych teatrzyków. Za scenę służy niewielkie okno chatki. To w nim rozgrywają się ciepłe i zabawne historie, z czytelnym morałem, opowiadane przez aktorów, z wykorzystaniem techniki teatru cieni i rozmaitych lalek - informuje Teatr Groteska w Krakowie.

O szczegółach mówi Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska w Krakowie:

