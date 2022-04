Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa na ulice Krakowa powraca Cracovia Maraton. W biegu udział weźmie 5 tysięcy osób. Ten limit został ustalony już wcześniej z powodu niepewności dotyczącej pandemii oraz ograniczeń jej towarzyszącej.

/ Shutterstock

24 kwietnia odbędzie się 19. Cracovia Maraton. Biegacze wystartują z Rynku Głównego i tam też powrócą. To trasa podobna to poprzednich edycji. Biegacze zobaczą cenne dla Krakowa zabytki na Starym Mieście, będą też na krakowskich Błoniach, przebiegną obok ICE Kraków oraz Tauron Areny.

Pobiegną także do Nowej Huty, gdzie zobaczą wiele charakterystycznych obiektów. To bardzo malownicza i atrakcyjna trasa, poprowadzona także wzdłuż bulwarów Wiślanych. To nasz główny najważniejszy bieg i nasza perełka, bierze w nim udział wielu zawodników z kilkudziesięciu krajów- mówi Michał Sobolewski - rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie



Trasa Cracovia Maraton /Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie /Materiały prasowe

Wiosna oznacza rozpoczęcie sezonu biegowego w Krakowie. Cracovia Maraton to nie jedyny bieg, który odbędzie się w kwietniu w stolicy Małopolski.

Organizujemy także Cracovia Maraton na rolkach, Mini Cracovia Maraton, Bieg Nocny i sam Maraton. Już w sobotę 23 kwietnia od rana czeka nas rywalizacja rolkarzy, potem na starcie staną uczestnicy biegu na 4,2 km, te imprezy odbędą się na krakowskich Błoniach. Wtedy też będziemy zapraszać do strefy sportowej, która zorganizowana będzie na stadionie miejskim im. Henryka Reymana - dodaje Sobolewski

Wciąż trwają zapisy

Wciąż można się zapisywać na Bieg Nocny na 10 km oraz na Mini Maraton im. Piotra Gładkiego na 4,2 km. Dla obu biegów limity to - 3 tysiące uczestników i na każdy z biegów pozostało około 500 miejsc.

Na królewskim dystansie 42 km i 195 m rywalizować będą także sportowcy z niepełnosprawnościami ścigający się na wózkach typu: hand bike, rim push i active wheelchair. Ze względów bezpieczeństwa, na trasę wyruszą 20 min. przed biegaczami.