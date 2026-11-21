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Wojewoda mazowiecki zdecydował w sobotę o zamknięciu sektora kibiców gości podczas planowanego na wieczór meczu piłkarskiego Radomiaka Radom z Wisłą Kraków. „Powodem decyzji jest nocny akt wandalizmu i celowe uszkodzenie furtki ewakuacyjnej” – poinformowała rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła. „Nie ma naszej zgody na takie traktowanie kibiców. Dość tego pajacowania w profesjonalnej lidze kraju w sercu Europy” – napisał prezes i współwłaściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski. Początek meczu został przesunięty o 30 minut.

Decyzja administracyjna została wydana na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Początek spotkania na stadionie przy ul. Struga zaplanowano na godz. 20.15. Na trybuny mogą wejść wyłącznie kibice drużyny gospodarzy.

Dlaczego zamknięto sektor gości na stadionie Radomiaka?

Jak przekazała w sobotę rzeczniczka wojewody, przyczyną zakazu jest celowe wycięcie furtki ewakuacyjnej prowadzącej z sektora gości na płytę boiska. W związku z aktem wandalizmu policja negatywnie oceniła poziom bezpieczeństwa w tej części obiektu - przekazano.

Rozumiemy, że decyzja ta jest rozczarowująca dla kibiców Wisły Kraków, którzy chcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu sportowym. Jednak bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu pozostaje najwyższym priorytetem i nie może być przedmiotem kompromisu – podkreśliła Jurgiel-Żyła.

W ocenie wojewody mazowieckiego Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa SA powinny wypracować standardy zobowiązujące organizatorów imprez masowych do samodzielnego reagowania na zagrożenia stadionowe, bez przerzucania odpowiedzialności na policję i organy państwowe.

Policja na stadionie Radomiaka

Czynności na radomskim stadionie od rana w sobotę prowadzą funkcjonariusze policji. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz powiedziała PAP, że służby zabezpieczyły nagrania z monitoringu.

Do zdarzenia doszło w nocy, natomiast my dostaliśmy zgłoszenie rano. Policjanci zajmują się sprawą, ustalają okoliczności, zabezpieczony jest monitoring i ustalane są osoby odpowiedzialne za to zdarzenie – wyjaśniła Jaśkiewicz. Dodała, że w sobotę po południu w rejonie stadionu nie było jeszcze kibiców drużyny przyjezdnej i sytuacja była spokojna.

Gotowość do przyjęcia kibiców z Krakowa

O nocnym zniszczeniu infrastruktury poinformował w sobotę po południu w mediach społecznościowych także klub Radomiak S.A., powołując sztab kryzysowy we współpracy z miastem oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Po godz. 17 - już po przesłaniu mediom stanowiska wojewody - klub zamieścił własny komunikat o usunięciu awarii i zastąpieniu wybitej szyby stalową płytą.

„Klub dysponuje stosowną opinią techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą prawidłowość wykonanych prac, możliwość dalszego użytkowania drzwi ewakuacyjnych oraz brak zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu” – zaznaczono w oświadczeniu radomskiego klubu, deklarując gotowość do przyjęcia kibiców z Krakowa. „Oczekujemy na ostateczne stanowisko właściwych służb” – podkreśliły władze Radomiaka.

Decyzję o zamknięciu sektora wydano na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podobny zakaz wojewoda mazowiecki zastosował w grudniu 2021 roku po aktach przemocy i wandalizmu podczas meczu Radomiaka z Lechem Poznań – wówczas jednak zamknięto cały stadion.

Królewski: Dość tego pajacowania

Decyzja o zamknięciu sektora wywołała oburzenie w krakowskim klubie i wśród kibiców.

„Setki naszych kibiców są właśnie w drodze do Radomia, aby uczestniczyć w wydarzeniu, jakim powinien być mecz profesjonalnej piłki nożnej. Odmawianie im w ostatniej chwili możliwości wejścia na stadion, mimo dostępnych miejsc, jest absolutnym skandalem i zaprzeczeniem elementarnych standardów organizacyjnych oraz sportowych” – napisał na platformie X o godz. 17:30 Jarosław Królewski, prezes i współwłaściciel Wisły.

Dodał, że zwoła nadzwyczajne spotkanie władz klubu, podczas którego zapadnie decyzja dotycząca ewentualnego nieprzystąpienia drużyny do meczu, jeśli kibice Wisły nie będą mogli wejść na stadion.

„Żądamy natychmiastowej i zdecydowanej reakcji władz ligi oraz PZPN, w tym podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, wobec dyskryminacji naszych kibiców i jawnego podważania fundamentalnych zasad fair play w polskiej piłce nożnej” – podkreślił Królewski.

Nie ma naszej zgody na takie traktowanie kibiców. Piłka nożna jest dla ludzi. Nie przeciwko nim. Dość tego pajacowania w profesjonalnej lidze kraju w sercu Europy - dodał prezes Wisły.

Wisła Kraków w oficjalnym stanowisku domaga się wyznaczenia innego, odpowiednio zabezpieczonego sektora dla swoich kibiców lub rozegrania meczu z Radomiakiem bez udziału publiczności, jeśli przyjęcie fanów gości okaże się niemożliwe.

Początek meczu przesunięty

Początek meczu Radomiak Radom – Wisła Kraków został przesunięty o 30 minut. Nowa godzina rozpoczęcia spotkania to 20.45 - poinformowały wieczorem władze PKO BP Eksktraklasy.