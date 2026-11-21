RMF24

Falstart w wykonaniu polskich skoczków narciarskich w Lillehammer. Po raz pierwszy od blisko 12 lat żaden z Polaków nie zdobył punktów w zawodach Pucharu Świata. Konkurs, pierwszy indywidualny w sezonie, wygrał Austriak Stephan Embacher.

Embacher wyprzedził Norwega Halvora Egnera Graneruda oraz debiutującego w PŚ swojego rodaka Raffaela Zimmermanna.

Pechowi nie tylko Polacy

Niestety, Polacy zakończyli starty już po pierwszej serii. Warto jednak podkreślić, że ta część zawodów była wielokrotnie przerywana z powodu silnych podmuchów wiatru. Szczęścia do warunków na skoczni nie miał czwarty w piątkowych kwalifikacjach Kacper Tomasiak, zajmując dopiero 46. miejsce. Tuż przed nim swoje próby zepsuli broniący Kryształowej Kuli Słoweniec Domen Prevc oraz Japończyk Ren Nikaido. Prevc został sklasyfikowany na ostatniej, 50. pozycji.

Odległe lokaty zajęli pozostali Biało-Czerwoni: 32. był Maciej Kot, 33. Dawid Kubacki i 47. Jakub Wolny. Piątkowych kwalifikacji nie przeszli Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Wspomnienia z 2014 roku

Poprzednio Polacy nie zdobyli ani jednego punktu w indywidualnych zawodach Pucharu Świata 14 grudnia 2014 roku w Niżnym Tagile. Poza czołową trzydziestką sklasyfikowani zostali: Maciej Kot, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, który miał groźny upadek. W Rosji nie startował Kamil Stoch, przechodzący rehabilitację po operacji stawu skokowego.