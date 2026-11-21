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Polski Program Mieszkaniowy – tak nazywa się plan rozwiązania problemów mieszkaniowych Polaków przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość na sobotniej konferencji w Otwocku. „Większa dostępność mieszkań komunalnych w miejscowościach przełoży się na mniejszy popyt rynkowy i spadek cen” - ocenił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek podczas odbywającej się w sobotę konferencji Prawa i Sprawiedliwości w Otwocku zwrócił uwagę, że trudno sobie wyobrazić godziwe warunki do życia bez mieszkania.

Problem mieszkań to przecież nie tylko problem godziwych warunków do życia, to problem szerszy. To problem także tego wielkiego kryzysu demograficznego, w jakim jesteśmy jako Polska, jako Polacy. Pośród ważnych przyczyn, dla których ta zapaść demograficzna dzisiaj ma miejsce, jest to, że młodzi Polacy wskazują właśnie na brak mieszkania albo brak wystarczająco dużego mieszkania - zauważył.

„To nieprawda, że mieszkania muszą kosztować po dwadzieścia kilka tysięcy złotych za mkw”

Czy można rozwiązać ten problem szybko? Tak – przekonywał Czarnek. Dalej opowiadał, jak prezydent Otwocka Jarosław Margielski zawiózł go na nowe osiedle, na którym powstały trzy bloki mieszkaniowe, łącznie około 90 mieszkań o średniej powierzchni 45 mkw. Dodał, że są to mieszkania wykończone pod klucz.

To osiedle pokazuje dokładnie, jak można poradzić sobie z problemami mieszkaniowymi w całej Polsce - dodał.

Wyjaśnił, że metr kwadratowy tych mieszkań ma kosztować ok. 8,7 tys. zł. To nieprawda, że dzisiaj mieszkania muszą kosztować po dwadzieścia kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy i to jeszcze w stanie deweloperskim, w którym nie da się zamieszkać. To nieprawda, Otwock to pokazuje - dodał.

Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że wszyscy mają mieszkać teraz w mieszkaniach komunalnych, ale im więcej tego rodzaju mieszkań komunalnych, im większa dostępność mieszkań komunalnych w poszczególnych miastach i miasteczkach, tym mniejszy popyt na rynku i tym niższe ceny - podkreślił.

800+ wliczane do zdolności kredytowej

Czarnek ocenił również, że drugim problemem do rozwiązania w kwestii mieszkań jest dostępność kredytów. Przypomniał przy tym, że w sobotę razem z posłem PiS Kacprem Płażyńskim zaprezentował projekt ustawy, zgodnie z którym banki miałyby być zobligowane do uwzględniania świadczenia 800+ w ustaleniu zdolności kredytowej.

Z przygotowanego przez PiS projektu ustawy wynika, że przy ustalaniu zdolności kredytowej musiałyby być uwzględniane również inne świadczenia - m.in. zasiłek rodzinny, świadczenia alimentacyjne, czy emerytury.

PKO BP nawet wbrew konkretnym zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego, od 1 lipca nie wlicza do zdolności kredytowej Polaków świadczenia 800+, a przecież świadczenie 800+ jest źródłem dochodów rodziny jeszcze pewniejszym niż praca - dodał Czarnek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił na konferencji, że problem mieszkaniowy nigdy nie został w Polsce rozwiązany. A sprawa wydaje się prosta. Po prostu trzeba wybudować pewną ilość (mieszkań – przyp. RMF FM), w tym momencie można ją wyliczyć na kilka milionów i wtedy uzyskamy mniej więcej ten sam poziom, który jest w państwach jeszcze zamożniejszych od nas, (...) i można powiedzieć, że sprawa będzie załatwiona - dodał.

Co zakłada program PiS?

Z grafiki opublikowanej przez partię dowiadujemy się, że program PiS zakłada wykorzystanie publicznych gruntów pod budowę nowych osiedli, przyspieszenie inwestycji dzięki specustawie oraz powołanie Agencji Budowy Mieszkań, która miałaby budować i sprzedawać lokale non profit. Program przewiduje także tani kredyt ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2,5 proc., bez wymaganego wkładu własnego, a jego stabilne finansowanie miałoby kosztować 0,5 proc. PKB rocznie. Według założeń rozwój budownictwa ma również pobudzić całą gospodarkę.

Partia definiuje efekty programu następująco: zwiększenie dostępności mieszkań dla młodych, Ograniczenie kosztów zakupu i finansowania, stworzenie korzystniejszych warunków do zakładania i powiększania rodzin, rozwój nowych osiedli wraz z infrastrukturą publiczną, szybki rozwój gospodarczy.

PKO BP odpowiada

Prezes PKO BP Szymon Midera w czwartek w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że bank uwzględnia świadczenie 800+ przy ocenie zdolności kredytowej klientów, a obecnie dostosowuje procesy do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących sposobu uwzględniania tego świadczenia.

Zwrócił uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła standard liczenia 800 plus do zdolności kredytowej. Dodał, że Komisja zwróciła „całemu sektorowi uwagę, że powinniśmy to robić precyzyjnie, określając dokładnie wiek dziecka i biorąc pod uwagę te środki, które nasi klienci będą otrzymywali do 18. roku życia”.

„Bank uwzględniał, uwzględnia i będzie uwzględniał 800 plus w ocenie zdolności kredytowej klienta” - mówił szef PKO BP.