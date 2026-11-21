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299 tys. franków szwajcarskich, czyli około 202 tys. euro – tyle wyniósł rekordowy mandat za przekroczenie prędkości, nałożony w Szwajcarii w 2010 roku. Kierowca czerwonego Ferrari Testarossa jechał 137 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h. W tym wypadku wysokość kary uzależniono od majątku kierowcy, szacowanego na 23,3 mln franków. Jak wysokie mandaty grożą kierowcom w Polsce i ile wynosi nasz krajowy rekord?

Przypadek kierowcy Ferrari jest wyjątkowy nie tylko ze względu na wysokość kary, ale przede wszystkim na sposób jej obliczenia. W Szwajcarii w przypadku poważnych naruszeń przepisów drogowych grzywna może być uzależniona od sytuacji finansowej sprawcy. Pod uwagę bierze się między innymi jego dochody, majątek i sytuację osobistą.

Takie rozwiązanie ma sprawić, że kara będzie odczuwalna zarówno dla przeciętnego obywatela, jak i milionera. Dla osoby zarabiającej kilka tysięcy franków nawet stosunkowo niewielka grzywna może być dotkliwa. W przypadku bardzo zamożnego kierowcy konieczne jest zastosowanie znacznie wyższej kwoty, aby kara spełniała swoją funkcję.

Szwajcarski rekord nie oznacza jednak, że każdy kierowca przekraczający prędkość musi liczyć się z astronomiczną grzywną. Tak wysokie sankcje dotyczą szczególnych przypadków, a ich wysokość ustala się z uwzględnieniem okoliczności sprawy.

Ponad milion franków kary? Tyle mógł zapłacić inny kierowca

Szwajcaria ma na swoim koncie również inne głośne przypadki związane z wyjątkowo wysokimi karami dla kierowców. W 2010 roku media informowały o szwedzkim kierowcy, który miał poruszać się samochodem marki Mercedes z prędkością około 290 km/h na autostradzie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 km/h.

W związku z ogromną skalą przekroczenia prędkości oraz zasadami naliczania grzywien w Szwajcarii pojawiały się informacje o karze sięgającej nawet 1,08 mln franków szwajcarskich. Warto jednak podkreślić, że była to kwota potencjalnej sankcji, a nie potwierdzony mandat ostatecznie nałożony na kierowcę.

Przykład pokazuje, że w szwajcarskim systemie prawnym wysokość grzywny może osiągać poziom nieosiągalny w krajach, w których obowiązują sztywne taryfikatory.

Polski rekordzista dostał 37 tys. zł mandatów. Policjanci naliczyli mu też 128 punktów karnych

W Polsce również zdarzają się kierowcy, którzy po jednej policyjnej kontroli muszą zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednym z głośnych przypadków był 31-letni mieszkaniec gminy Redzikowo w województwie pomorskim.

Do zdarzenia doszło w marcu 2025 roku. Mężczyzna kierujący Skodą nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę przed policjantami. Podczas pościgu wielokrotnie łamał przepisy, między innymi wyprzedzał w niedozwolonych miejscach i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze ustalili, że lista przewinień jest wyjątkowo długa. W efekcie kierowca otrzymał mandaty na łączną kwotę 37 tys. złotych oraz 128 punktów karnych. Dodatkowo badanie wykazało obecność metamfetaminy w jego organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a za niezatrzymanie się do kontroli i prowadzenie pod wpływem narkotyków czekały go również odrębne postępowania karne.

To niejedyny taki przypadek. W maju 2023 roku 27-letni motocyklista z Pasłęka otrzymał 20 mandatów na łączną kwotę 35 650 zł. Podczas ucieczki przed policją dopuścił się licznych wykroczeń, za które mógłby otrzymać aż 197 punktów karnych.

Warto wyjaśnić, że 37 tys. zł nie było pojedynczym mandatem za jedno wykroczenie. Była to suma kar za wiele naruszeń przepisów popełnionych przez kierowcę.

W postępowaniu mandatowym obowiązuje limit 5000 zł za wykroczenie, a przy zbiegu wykroczeń maksymalna kwota może wynieść 6000 złotych. Inaczej wygląda sytuacja, gdy kierowca popełnia wiele wykroczeń, a policjanci nakładają za nie odrębne mandaty.

W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może być jeszcze wyższa – maksymalnie 30 tys. zł za wykroczenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie wykroczeń.

Dlatego polscy rekordziści również mogą mieć do zapłacenia kwoty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.