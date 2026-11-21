RMF24

Federalne Biuro Śledcze prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do jednej z najważniejszych baz danych kryminalnych w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia o możliwym ataku hakerskim skomentował Donald Trump. „Niedobrze, nie podoba mi się to, ale być może dowiemy się czegoś więcej na temat niektórych spraw”- ocenił.

Właśnie się o tym dowiedzieliśmy. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Jednak być może dowiemy się o rzeczach, o których w inny sposób byśmy się nigdy nie dowiedzieli – opowiadał Trump w telewizji Fox News.

Wymienił w tym kontekście zarzuty dotyczące rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 r. i powiązań kampanii Trumpa z Rosją czy domniemanych fałszerstw wyborczych.

Kiedy się o tym dowiedziałem trochę wcześniej, pomyślałem sobie: cóż to ciekawa sytuacja. Ciekawe, kto to robi - dodał prezydent.

O jaką bazę chodzi?

Federalne Biuro Śledcze (FBI) prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnego włamania do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (NCIC). To system, który umożliwia wymianę informacji między federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Jak podaje NBC, według źródeł zaznajomionych ze sprawą, do nieautoryzowanego dostępu mogło dojść w ostatnich dniach. FBI nie ujawniło jeszcze, kto stoi za potencjalnym atakiem, ani jakie dane mogły zostać zagrożone. To już drugi tego rodzaju incydent dotyczący FBI w ostatnich miesiącach.

W tym samym tygodniu, w którym pojawiły się informacje o możliwym włamaniu do NCIC, doszło także do cyberataku na Departament Rolnictwa USA. Zaatakowany został system odpowiedzialny za wypłaty dla rolników. Choć do tej pory nie odnotowano naruszeń innych systemów, urzędnicy ostrzegają, że hakerzy mogli uzyskać dostęp do wrażliwych danych.

Niepokój budziły także doniesienia o awarii wewnętrznej sieci komputerowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Przerwa w działaniu systemu trwała kilka dni i według źródeł była wynikiem problemu technicznego, a nie cyberataku. Awaria miała miejsce podczas prac konserwacyjnych i została już usunięta.