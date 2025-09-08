W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie nowej fontanny na Rynku Głównym w Krakowie. Ma ona zastąpić dotychczasowy „Kryształ”. Formularze z uwagami i propozycjami można wysyłać do 3 października.

Jak powinna wyglądać nowa fontanna na Rynku Głównym w Krakowie? Władze miasta rozpoczęły dzisiaj konsultacje dla mieszkańców w tej sprawie.

Obecna fontanna "Kryształ" - nie działa od lat i raczej nie jest wizytówką Krakowa.

Wstyd, po prostu wstyd, nie chcę używać brzydkich słów (...). Od początku ta fontanna mi się nie podobała, nie pasuje tutaj do Rynku. To jest gołębnik dla gołębi - to tylko niektóre opinie mieszkańców Krakowa, które usłyszał reporter RMF FM, Maciej Sołtys.

W formularzach mieszkańcy są pytani m.in. o ocenę obecnej fontanny, a także proponowaną formę nowego obiektu - czy powinien mieć miejsca do siedzenia, być podświetlany, dekorowany elementami rzeźbiarskimi i roślinnością.

Urząd pyta również, czy nowa fontanna powinna nawiązywać do historycznego charakteru i funkcji fontanny prof. Zina, która jeszcze przed „Kryształem” przez lata była charakterystycznym punktem Rynku.

Argumentem za budową nowej fontanny - podał urząd - były m.in. wysokie koszty naprawy „Kryształu”, który w 2023 roku został zniszczony i od tego czasu nie działał.

Według informacji magistratu, ekspertyza stanu technicznego wykazała też narastające nieszczelności na łączeniach tafli szkła, będące efektem oddziaływania wody, ptasich odchodów i zużycia eksploatacyjnego.

W ramach konsultacji, które potrwają do 3 października zaplanowano:

Spacer badawczy: 16 września, godz. 17.00. Rozpoczęcie przy fontannie „Kryształ”

Otwarte spotkanie konsultacyjne: 16 września w godz. 18.00–20.00 w siedzibie Muzeum Krakowa – w sali Miedzianej pałacu Krzysztofory – Rynek Główny 35

Zbieranie formularzy konsultacyjnych z wnioskami/uwagami lub propozycjami do 3 października: w wersji papierowej, w siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 (II p.) w godzinach funkcjonowania Biura Rady w formie ankiety internetowej



Niebawem ma pojawić się także mobilny punkt konsultacyjny, który będzie fukcjonował w sąsiedztwie Fontanny „Kryształ”.

„Kryształ” ma podstawę czworokąta, a ściany w kształcie trójkątów. Stanął na Rynku Głównym w Krakowie w 2010 roku, na miejscu fontanny zaprojektowanej przez prof. Wiktora Zina, potocznie określanej „kanapą Zina”.

Składająca się z dwóch basenów z czarnego granitu fontanna zdobiła rynek od 1964 do 2005 roku. Do zmiany doszło po gruntownej przebudowie Rynku i stworzeniu pod jego płytą podziemnej trasy zwiedzania. Po renowacji w 2020 roku „kanapa Zina” została postawiona w Parku Jerzmanowskich.







