Festiwal Stuhralia w Krakowie. Mamy bilety na kultowe filmy z Jerzym Stuhrem

RMF24

Kultowe tytuły, niezapomniane role i wyjątkowa atmosfera – tak zapowiada się tegoroczna edycja Stuhraliów. Jeśli chcesz zdobyć bilet na jeden z pokazów, przeczytaj, co zrobić, by znaleźć się wśród szczęśliwców!

Już w najbliższy weekend - w ramach festiwalu Stuhralia - 4 i 5 lipca, w Krakowie odbędzie się przegląd filmów z udziałem Jerzego Stuhra.

Festiwal Stuhralia – święto kina Jerzego Stuhra

W programie tegorocznych Stuhraliów nie zabraknie wydarzeń, które pozwolą spojrzeć na postać Jerzego Stuhra z zupełnie innej perspektywy.

Festiwal rozpocznie się w wyjątkowy sposób – oficjalne otwarcie Stuhraliów odbędzie się w piątek, 3 lipca, w niezwykłej scenerii Kopalni Soli w Wieliczce. To właśnie tam, w jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich zabytków, widzowie będą mogli obejrzeć kultowy film „Kingsajz”.

Projekcja w podziemnych komorach Wieliczki zapowiada się jako niepowtarzalne przeżycie, które połączy magię kina z unikalną atmosferą tego miejsca.

W weekend odbędzie się z kolei wyjątkowy przegląd filmów z udziałem Jerzego Stuhra. Pokazy odbędą się w dwóch lokalizacjach: w Auli ASP przy Placu Matejki 13 oraz w Sali Czerwonej Kina Pod Baranami na Rynku Głównym 27. Mamy dla Was bilety na seanse, szczegóły poniżej.

Sobota, 4 lipca 2026 | Kino Pod Baranami – Aula ASP, Plac Matejki 13 w Krakowie

14:30 – „Shrek 2” (dubbing PL)

17:00 – „Habemus Papam”

19:30 – „Kiler”

Niedziela, 5 lipca 2026 | Kino Pod Baranami – Sala Czerwona, Rynek Główny 27 w Krakowie**

14:30 – „Kajman”

17:00 – „Spokój”

19:00 – „Amator” oraz „Kieślowski i jego Amator”

Festiwalowe emocje zwieńczy „Bal z Jerzym Stuhrem” – potańcówka, która odbędzie się w niedzielę, 5 lipca, w Dworku Białoprądnickim.

To wieczór pełen muzyki, wspomnień i tańca, podczas którego zabrzmią utwory z filmów, w których Jerzy Stuhr występował lub które reżyserował. Na scenie pojawią się m.in. Sara Kociołek, Jakub Ormaniec, Artur Wójcik oraz kompozytor Adrian Konarski, a całość poprowadzi Łukasz Rybarski. Uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra Fresco Sonare pod batutą prof. Moniki Bachowskiej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie walca, tanga i innych ulubionych utworów Jerzego Stuhra.

Wstęp na bal będzie wolny

Program tegorocznych Stuhraliów znajdziesz TUTAJ

Jak zdobyć bilety na pokazy filmów?