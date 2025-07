Podczas usuwania skutków nawałnic w Małopolsce ranna została druhna Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu nowosądeckiego. Kobietę w trakcie kierowania ruchem potrącił motocyklista - przekazał RMF FM Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wypadek podczas akcji ratunkowej w powiecie nowosądeckim / Grzegorz Momot / PAP

Odnotowaliśmy jedną osobę ranną, druhnę OSP z powiatu nowosądeckiego, która podczas kierowania ruchem została potrącona przez motocyklistę - działania związane były z udrażnianiem przepustu i układaniem worków z piaskiem. Jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Została zabrana do szpitala, z urazem kończyny dolnej - mówi Hubert Ciepły RMF FM.

W związku z nawałnicami, które przetoczyły się przez Małopolskę, strażacy interweniowali wczoraj 231 razy. Najwięcej interwencji, bo aż 170, odnotowano w Krakowie.

Dzisiaj już do godziny szóstej nad ranem wyjeżdżaliśmy 19 razy. Dwa obozy zostały prewencyjnie przeniesione w miejsce bezpieczne. Łącznie w Małopolsce stacjonuje pięć obozów harcerskich z łączną liczbą uczestników 224 - mówi Hubert Ciepły.

Wczoraj w Krakowie woda zalała m.in. tunel pod rondem Grunwaldzkim oraz dolną płytę ronda Mogilskiego. Wszystkie zgłoszenia, jakie otrzymywaliśmy, usuwaliśmy na bieżąco. Apelujemy o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych, a w razie wystąpienia zagrożenia natychmiastowe wezwanie straży pożarnej pod numerem telefonu 998 lub 112 - dodaje rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Rondo Mogilskie w Krakowie już przejezdne

Po wczorajszych ulewach strażacy do późnych godzin nocnych usuwali wodę z ronda Mogilskiego, w tym z zalanego wjazdu do tunelu tramwajowego Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST). W poniedziałek rano (28.07) sytuacja jest już stabilna - rondo zostało osuszone, a tramwaje ponownie kursują tunelem. To pierwszy przejazd od miesiąca, kiedy ze względu na wcześniejszy remont infrastruktura była nieczynna.

Nie wszędzie jednak sytuacja wróciła do normy. Jak informuje MPK, tramwaje nie kursują ulicami Pawią i Westerplatte - doszło tam do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Składy są kierowane na trasy objazdowe, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach.

Według informacji z centrum dowodzenia PSP w Krakowie sytuacja powoli się stabilizuje. Po godzinie 22:00 w niedzielę strażacy odnotowali już tylko pięć interwencji w Krakowie i powiecie krakowskim.