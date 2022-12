Niedzielne obfite opady śniegu dały nam jasny sygnał - Bożego Narodzenie zbliża się wielkimi krokami! RMF FM - jak co roku - pomoże Wam w tworzeniu świątecznej atmosfery. Już w poniedziałek rusza nasz świąteczny konwój, który w tym roku odwiedzi 14 miast. 12 grudnia spotykamy się w Nowym Sączu i Tarnowie!

Choinka pod choinkę / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w 7 dni. Przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji "Choinka pod choinkę od RMF FM".

Rozdawaniu drzewek towarzyszyć będzie moc atrakcji. Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas w których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Łapcie w dłonie kalendarze i rezerwujcie sobie czas, by spędzić go razem z RMF FM!

Na początek Nowy Sącz i Tarnów

Nasz świąteczny konwój w żółto-niebieskich barwach już od godzin porannych będzie czekał na Was w Nowym Sączu. Od 9 do 10:30 spotkacie nas na Rynku. W zimowej scenerii rozgrzewać nas będzie Mateusz Ziółko.

To jednak nie jedyny przystanek w naszej poniedziałkowej trasie. Od 14 do 15:30 spotkamy się z Wami na Rynku w Tarnowie.

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?

KIELCE - Rynek - 13 grudnia - 9:00,

RADOM - Rynek - 13 grudnia - 14:00,

EŁK - Plac Jana Pawła II - 14 grudnia - 9:00,

SUWAŁKI - Plac Marii Konopnickiej - 14 grudnia - 14:00,

OLSZTYN - Rynek Staromiejski - 15 grudnia - 9:00,

ELBLĄG - Plac Jagiellończyka - 15 grudnia - 14:00,

SŁUPSK - Plac Zwycięstwa - 16 grudnia - 9:00,

KOSZALIN - Pod Amfiteatrem - 16 grudnia - 14:00,

BYDGOSZCZ - Plac Wolności - 17 grudnia - 9:00,

INOWROCŁAW - Rynek - 17 grudnia - 14:00,

BYTOM - Rynek - 18 grudnia - 9:00,

KRAKÓW - Plac Szczepański - 18 grudnia - 14:00.

