Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne cztery osoby w związku z zakrojonym na szeroką skalę śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach w jednostkach wojskowych. Wśród zatrzymanych są emerytowani żołnierze oraz osoby cywilne, którym prokuratura zarzuca m.in. zakłócanie przetargów, fałszowanie dokumentów i ujawnianie tajemnic służbowych. To już czwarta fala zatrzymań w tej sprawie, a śledczy zapowiadają dalsze działania.

CBA zatrzymało kolejne cztery osoby w związku z zakrojonym na szeroką skalę śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach w jednostkach wojskowych (zdjęcie ilustracyjne) / Tytus Żmijewski / PAP

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery kolejne osoby w śledztwie dotyczącym zmowy przetargowej w jednostkach wojskowych - wśród nich są emerytowani żołnierze i osoby cywilne.

Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. zakłócania przetargów, fałszerstwa dokumentów i ujawniania tajemnicy służbowej; wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze.

Śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, obejmuje już 16 podejrzanych i dotyczy nielegalnych działań na szkodę finansową wojska w całym kraju.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec wyjaśniła w piątek, że dwoje zatrzymanych to emerytowani żołnierze, obecnie pracownicy cywilni jednostki wojskowej. Pozostali zaś to pracownik fizyczny zaangażowany w prace serwisowe w jednostkach wojskowych oraz prywatny przedsiębiorca zajmujący się dużymi projektami technicznymi z branży materiałów pędnych i smarów.

Przekazała, że prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty zakłócania przetargu publicznego, fałszerstwa intelektualnego, ujawnienia tajemnicy służbowej, sprzedajności urzędniczej oraz nadużycia funkcji publicznej. Zastosowano wobec nich dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz ujawniania komukolwiek informacji z postępowania.

Była to już czwarta realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu. Do chwili obecnej zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie 16 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratorzy planują realizację dalszych czynności, w tym kolejne zatrzymania - zapowiedziała rzeczniczka prasowa krakowskiej prokuratury okręgowej.

Zmowa przetargowa w wojsku

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że przedstawiciele ustalonych podmiotów działających w branży materiałów pędnych i smarów, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bezprawnie wywierali wpływ na wyniki postępowań przetargowych prowadzonych przez jednostki wojskowe na terenie całego kraju.

W ramach tego procederu wręczali korzyści majątkowe osobom pełniącym funkcje publiczne, m.in. pracownikom i żołnierzom ustalonych jednostek wojskowych, inspektorom Wojskowych Dozorów Technicznych i Okręgowych Urzędów Miar oraz prywatnym przedsiębiorcom. Przestępstwa były popełniane od stycznia 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Zdaniem śledczych doprowadziło to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez jednostki wojskowe z całej Polski, które były odpowiedzialne m.in. za zabezpieczenie finansowe i logistyczne wojska. Tym samym działali na szkodę interesów ekonomicznych państwa, w tym Sił Zbrojnych RP. Podstawą wszczęcia śledztwa były odtajnione materiały z kontroli operacyjnej Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Krakowie przekazane w ramach zawartego porozumienia.