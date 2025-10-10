To największe takie ćwiczenia od lat. 60 podmiotów, w tym służby mundurowe, wojsko, szpitale, administracja publiczna wezmą udział w ćwiczeniach "Współpraca 2025", które w dniach 15-17 października zostaną przeprowadzone w kilku lokalizacjach w województwie małopolskim.
Jak zaznaczył podczas briefingu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, będą to największe ćwiczenia od kilku lat, odbywające się w szczególnym kontekście geopolitycznym, choć zaplanowane znacznie wcześniej.
Szczegółowego przebiegu czy założeń operacyjnych nie możemy podać, bo taka jest istota tego ćwiczenia. Będziemy bowiem na różnych płaszczyznach weryfikować przyjęty w naszym województwie system kierowania realizacją zadań obronnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej w zderzeniu z dynamicznymi i złożonymi sytuacjami - wyjaśnił Klęczar.
Według niego w ramach ćwiczeń "Współpraca 2025" będzie sprawdzane zgranie jednostek administracji publicznej różnych szczebli oraz innych podmiotów, w tym wojska, służb czy szpitali. Do ćwiczeń powołano 60 podmiotów, a każdy z nich do swoich przedsięwzięć angażował dodatkowo własne siły i środki.
W sytuacjach nagłych to bardzo ważne, by służby ściśle ze sobą współpracowały (...). Ćwiczenie nosi nazwę "obronnego", bo jego aspektem będzie też sprawne podejmowanie decyzji w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa i współpracy z Siłami Zbrojnymi RP - przekazał wojewoda.
Zapowiedział on, że działania będą miały miejsce w kilku lokalizacjach, a uczestniczyć w nich będą m.in.: zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa, policja, straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, wojsko (reprezentowane przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej). Zaangażowane będą też inne podmioty np. wybrane szpitale czy Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice.
Anna Połoska-Wróbel, zastępczyni dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uściśliła, że zaplanowane przedsięwzięcie to tzw. kompleksowe ćwiczenie obronne.
W odniesieniu do kompleksowych ćwiczeń obronnych, doskonalących gier decyzyjnych i treningów organizatorem jest wojewoda. Ćwiczenia kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na sześć lat - wyjaśniła przedstawicielka MUW.
Władze wojewódzkie uprzedzają mieszkańców, że w trakcie przyszłotygodniowych ćwiczeń mogą stać się świadkami niektórych epizodów.
Mogą to być działania służb, w tym te z udziałem żołnierzy. Nie przewidujemy odgłosów strzałów czy sygnałów alarmowych. Najpewniej nie będzie utrudnień komunikacyjnych, aczkolwiek może się pojawić konieczność zorganizowania objazdów czy mogą wystąpić przejściowe utrudnienia - wszystko będzie zależne od przebiegu danej sytuacji i decyzji na bieżąco podejmowanych przed kierujących działaniami - wyjaśnił wojewoda.
W niektórych miejscach - wskazał Klęczar - mieszkańcy będą mogli zauważyć nietypowe czy odbiegające od standardowych elementy. Prosimy o zachowanie spokoju. Wszystko będzie pod kontrolą i zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zaznaczę jednak, że celowo współpracującym podmiotom nie podawaliśmy informacji o dokładnym przebiegu poszczególnych elementów scenariusza. Chcemy sprawdzić funkcjonalność całego systemu, a niewątpliwie składa się na nią bieżące reagowanie także na niestandardowe, nieprzewidywalne czy bardzo złożone sytuacje, dodatkowo rozwijające się w czasie - zaznaczył Klęczar.
Przekazał, że w aplikacji Regionalny System Ostrzegania zostanie nadany komunikat o treści: "UWAGA! W dniach 15 do 17 października 2025 r odbędzie się kompleksowe ćwiczenie obronne. ZACHOWAJ SPOKÓJ I OSTROŻNOŚĆ".
Same ćwiczenia będą odbywały się przez trzy dni - od 15 do 17 października, w godzinach od 7.30 do 15.30, choć godziny te mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu. Po ćwiczeniach będą przygotowane raporty, które następnie będą stanowić materiał do analiz i opracowań. Podsumowanie ćwiczeń zaplanowano do 16 listopada.