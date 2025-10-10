To największe takie ćwiczenia od lat. 60 podmiotów, w tym służby mundurowe, wojsko, szpitale, administracja publiczna wezmą udział w ćwiczeniach "Współpraca 2025", które w dniach 15-17 października zostaną przeprowadzone w kilku lokalizacjach w województwie małopolskim.

Wrześniowe ćwiczenia służb w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Jak zaznaczył podczas briefingu wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, będą to największe ćwiczenia od kilku lat, odbywające się w szczególnym kontekście geopolitycznym, choć zaplanowane znacznie wcześniej.

"Współpraca 2025". Co jest istotą ćwiczeń?

Szczegółowego przebiegu czy założeń operacyjnych nie możemy podać, bo taka jest istota tego ćwiczenia. Będziemy bowiem na różnych płaszczyznach weryfikować przyjęty w naszym województwie system kierowania realizacją zadań obronnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej w zderzeniu z dynamicznymi i złożonymi sytuacjami - wyjaśnił Klęczar.

Według niego w ramach ćwiczeń "Współpraca 2025" będzie sprawdzane zgranie jednostek administracji publicznej różnych szczebli oraz innych podmiotów, w tym wojska, służb czy szpitali. Do ćwiczeń powołano 60 podmiotów, a każdy z nich do swoich przedsięwzięć angażował dodatkowo własne siły i środki.

W sytuacjach nagłych to bardzo ważne, by służby ściśle ze sobą współpracowały (...). Ćwiczenie nosi nazwę "obronnego", bo jego aspektem będzie też sprawne podejmowanie decyzji w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa i współpracy z Siłami Zbrojnymi RP - przekazał wojewoda.

Gdzie odbędą się ćwiczenia?

Zapowiedział on, że działania będą miały miejsce w kilku lokalizacjach, a uczestniczyć w nich będą m.in.: zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa, policja, straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, wojsko (reprezentowane przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej). Zaangażowane będą też inne podmioty np. wybrane szpitale czy Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice.

Anna Połoska-Wróbel, zastępczyni dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uściśliła, że zaplanowane przedsięwzięcie to tzw. kompleksowe ćwiczenie obronne.

W odniesieniu do kompleksowych ćwiczeń obronnych, doskonalących gier decyzyjnych i treningów organizatorem jest wojewoda. Ćwiczenia kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na sześć lat - wyjaśniła przedstawicielka MUW.

Mogą wystąpić przejściowe utrudnienia

Władze wojewódzkie uprzedzają mieszkańców, że w trakcie przyszłotygodniowych ćwiczeń mogą stać się świadkami niektórych epizodów.

Mogą to być działania służb, w tym te z udziałem żołnierzy. Nie przewidujemy odgłosów strzałów czy sygnałów alarmowych. Najpewniej nie będzie utrudnień komunikacyjnych, aczkolwiek może się pojawić konieczność zorganizowania objazdów czy mogą wystąpić przejściowe utrudnienia - wszystko będzie zależne od przebiegu danej sytuacji i decyzji na bieżąco podejmowanych przed kierujących działaniami - wyjaśnił wojewoda.

W niektórych miejscach - wskazał Klęczar - mieszkańcy będą mogli zauważyć nietypowe czy odbiegające od standardowych elementy. Prosimy o zachowanie spokoju. Wszystko będzie pod kontrolą i zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zaznaczę jednak, że celowo współpracującym podmiotom nie podawaliśmy informacji o dokładnym przebiegu poszczególnych elementów scenariusza. Chcemy sprawdzić funkcjonalność całego systemu, a niewątpliwie składa się na nią bieżące reagowanie także na niestandardowe, nieprzewidywalne czy bardzo złożone sytuacje, dodatkowo rozwijające się w czasie - zaznaczył Klęczar.

Przekazał, że w aplikacji Regionalny System Ostrzegania zostanie nadany komunikat o treści: "UWAGA! W dniach 15 do 17 października 2025 r odbędzie się kompleksowe ćwiczenie obronne. ZACHOWAJ SPOKÓJ I OSTROŻNOŚĆ".

Same ćwiczenia będą odbywały się przez trzy dni - od 15 do 17 października, w godzinach od 7.30 do 15.30, choć godziny te mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu. Po ćwiczeniach będą przygotowane raporty, które następnie będą stanowić materiał do analiz i opracowań. Podsumowanie ćwiczeń zaplanowano do 16 listopada.