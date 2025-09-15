Strażacy na start! To będzie prawdziwy sprawdzian umiejętności i współpracy. W dniach 17-19 września w Krakowie odbędą się I Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Medycznym Strażaków PSP "Mistrzowie Ratunku 2025".

Ćwiczenia straży pożarnej. Obwodnica Krakowa, trasa s7 / Wojciech Matusik / East News

I Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Medycznym Strażaków PSP "Mistrzowie Ratunku Kraków 2025" to wydarzenie, które łączy rywalizację, naukę i dobrą energię. Uczestnicy będą mogli sprawdzić się w zadaniach, które do złudzenia przypominają prawdziwe akcje ratunkowe - tu liczy się refleks, wiedza i współpraca.

Organizatorem zawodów jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Drużyny zmierzą się w dwóch kategoriach: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc oraz Ratownicy Medyczni. Dzięki temu w zawodach udział wezmą zarówno strażacy z uprawnieniami KPP, jak i ratownicy medyczni pracujący w strukturach PSP.

Każda grupa będzie miała okazję pokazać, na co ją stać i zmierzyć się z wyzwaniami, które na co dzień spotykają podczas interwencji.

Ale "Mistrzowie Ratunku Kraków 2025" to nie tylko sportowa rywalizacja. To także świetna okazja do integracji środowiska ratowniczego, wymiany doświadczeń i promowania najwyższych standardów w ratownictwie medycznym.

Program zawodów

17 września (środa)

- 12:00-13:00 - rejestracja uczestników;

- 14:00 - oficjalne otwarcie;

- 14:30-18:00 - wykłady tematyczne;

- 19:00-00:00 - konkurencje nocne.



18 września (czwartek)

- 8:30-18:00 - konkurencje dzienne;

- 19:00-20:00 - wykłady tematyczne.

- 9:00-14:00 - konkurencje dzienne;

- 14:00 - zakończenie zawodów (Plac Szczepański).