Tragiczny wypadek pod Końskimi: Dwie osoby nie żyją, wśród ofiar 16-latek

Dwie osoby zginęły w wypadku niedaleko Końskich w Świętokrzyskiem, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką.

W ciężarówce podróżował tylko kierowca, natomiast dwie osoby, które podróżowały w samochodzie osobowym, były przez nas i przez ratowników medycznych reanimowane kilkadziesiąt minut. Niestety, nie udało się uratować życia 16-latka i 45-latka – przekazał RMF FM mł. bryg. Mariusz Czapelski, rzecznik straży pożarnej w Końskich.