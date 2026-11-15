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Tragiczny wypadek pod Końskimi: Dwie osoby nie żyją, wśród ofiar 16-latek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (20:22)

Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze wojewódzkiej nr 728 w okolicach miejscowości Korytków, niedaleko Końskich w Świętokrzyskiem. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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Tragiczny wypadek pod Końskimi: Dwie osoby nie żyją, wśród ofiar 16-latek
Tragiczny wypadek pod Końskimi, fot. zdj. poglądowe /Shutterstock

Dwie osoby zginęły w wypadku niedaleko Końskich w Świętokrzyskiem, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką.

W ciężarówce podróżował tylko kierowca, natomiast dwie osoby, które podróżowały w samochodzie osobowym, były przez nas i przez ratowników medycznych reanimowane kilkadziesiąt minut. Niestety, nie udało się uratować życia 16-latka i 45-latka – przekazał RMF FM mł. bryg. Mariusz Czapelski, rzecznik straży pożarnej w Końskich.

Na miejscu wypadku cały czas pracują służby.


Źródło: RMF24
Tagi: policja wypadek

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