108 stołów i 5 tysięcy rywali. Jak wyglądała droga do finału?
W hiszpańskiej Kordobie zgromadzili się eksperci z całego świata, by podczas World Cheese Awards 2026 wyłonić najlepszy ser globu. W konkursie wzięło udział aż 5 330 serów z 45 krajów. Oceniane były pod kątem smaku, aromatu, wyglądu, tekstury oraz ogólnego wrażenia.
Proces oceny podczas World Cheese Awards to prawdziwe logistyczne wyzwanie. Sery z całego świata rywalizowały ułożone na 108 stołach, a zespoły sędziowskie oceniały je w kilku etapach. Laureaci z każdego stołu przechodzili do kolejnej rundy degustacji, a następnie do finału, gdzie degustacja odbywała się na żywo na scenie.
W ścisłym finale znalazły się wyłącznie sery z Europy Zachodniej, w tym legendarny Appenzeller, Le Gruyère AOP, Ossau-Iraty oraz Parmigiano Reggiano. Ostatecznie to jednak francuski Comté został okrzyknięty zwycięzcą.
Sekret zamknięty w twierdzy Napoleona
Zwycięski Comté to twardy ser z niepasteryzowanego mleka krowiego, pochodzący z regionu Franche-Comté przy granicy ze Szwajcarią. Jego wyjątkowy smak jest efektem dwuletniego dojrzewania w historycznych murach Fort des Rousses – dawnej twierdzy wojskowej zbudowanej przez Napoleona. Dziś twierdza ta, dzięki swoim grubym kamiennym ścianom i idealnym, naturalnym warunkom, uchodzi za jedną z największych dojrzewalni serów we Francji.
Czas jako piąty składnik. Czym Comté zachwycił sędziów?
Właśnie te nietypowe warunki, jak podkreślają eksperci, mają ogromny wpływ na rozwój głębokiego, orzechowego smaku i kruchej konsystencji zwycięskiego sera. Jak powiedział podczas finałowej oceny jeden z sędziów Rafael Domínguez González:
„Widać ten kolor, ciemnozłoty. To jest właśnie efekt upływu czasu. Niektórzy uważają, że czas to piąty składnik sera. Mleko, kultury starterowe, podpuszczka, sól – to cztery, ale czas odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju smaku”.
O zwycięstwie Comté zdecydowała także jego unikalna złożoność. Jak podkreślił hiszpański ekspert:
„To właśnie złożoność jest decydująca. Widzimy, jak rozwija się w ustach. Zaczyna układać się w kolejne warstwy smaku, piękne orzechowe tony. Zdecydowanie zapada w pamięć”.
Za produkcję zwycięskiego sera odpowiada rodzinna firma JuraFlore, działająca już od 1907 roku. Podczas ceremonii wręczenia nagród Franck Arnaud, potomek założyciela firmy, nie krył wzruszenia:
„To wielka przyjemność. W przyszłym roku obchodzimy 120-lecie firmy rodzinnej. To dla mnie niesamowita radość i nie mogę się doczekać, by przekazać tę wiadomość innym”.
Zachodnioeuropejska hegemonia na podium
Tegoroczny finał World Cheese Awards zdominowały sery z Europy Zachodniej – wszystkie czternaście finałowych serów pochodziło z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji lub Szwajcarii. To wyraźna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy w finale pojawiały się także produkty z Japonii, Norwegii, Szwecji, Węgier, Słowacji, Indii, Brazylii czy Stanów Zjednoczonych.