Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zderzenia doszło podczas wymijania. Ciężarówką w kierunku Złotej Wody jechał 24-latek. W tym czasie z naprzeciwka poruszały się inne samochody - zza ostatniego z nich wyjechał Peugeot, którego kierowca zjechał na pas ruchu zajmowany przez ciężarówkę.
Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault próbował uniknąć zderzenia i odbił kierownicą. Nie udało się jednak zapobiec wypadkowi i doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów.
Po uderzeniu ciężarówka wjechała do rowu. Peugeot odbił się i zatrzymał w rowie po przeciwnej stronie drogi.
Jedna osoba zginęła. Droga zablokowana wiele godzin
Samochodem osobowym podróżował wyłącznie kierowca - 45-letni mężczyzna zginął na miejscu. 24-latek, który kierował ciężarówką, był trzeźwy. Na miejscu wiele godzin pracowali policjanci oraz strażacy. Do działań skierowano siedem zastępów straży pożarnej.
Utrudnienia trwały do godz. 12:40.