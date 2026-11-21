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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że Władimirowi Putinowi nie udało się zrealizować planu „Jałty 2.0”, zakładającego nowy podział świata i zmianę granic, podczas rozmów z przywódcami Chin i USA, Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen. Jego zdaniem, szczyt był dla Rosji nieudany.

Przede wszystkim, wiecie, jak to się mówi: „Jałta 2.0” Putinowi się nie udała. Z tego, co zrozumiałem, Putin komentował jeszcze: „A co było złego w Jałcie? Przecież tam utrwalono zwycięstwo nad nazizmem, faszyzmem i tak dalej”. Po pierwsze, rzeczywiście nie była to Jałta. Po drugie, czy Putin chciał prawdziwej Jałty? Tak. W jakim sensie? W sensie nowego podziału świata i zmiany granic - przekazał Wołodymyr Zełenski dziennikarzom za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.

Według prezydenta Ukrainy Chiny nie dały się wciągnąć w realizację planów Putina dotyczących nowego podziału świata i zmiany granic.

Zełenski zaznaczył, że nie wie, co omawiano podczas dwustronnych rozmów USA i Rosji, jednak publicznie nie ogłoszono żadnych ustaleń dotyczących Ukrainy. W jego ocenie Putinowi nie udało się zrealizować zamierzonej strategii.

Dalej - zwycięstwo nad faszyzmem i jego historyczne utrwalenie w Jałcie. Gdyby rzeczywiście chodziło o ponowne utrwalenie zwycięstwa nad faszyzmem, to w tym szczycie powinny uczestniczyć Stany Zjednoczone, Europa i Ukraina. Z całą pewnością bez Rosji - stwierdził Zełenski.

Nieudany szczyt dla Rosji

Zdaniem prezydenta Ukrainy, szczyt był dla Rosji bardzo nieudany, ponieważ Putin nie zdołał osiągnąć zamierzonych rezultatów. W ocenie Zełenskiego reakcją rosyjskiego przywódcy na niepowodzenie rozmów był zmasowany atak na Ukrainę, podczas którego Rosja wystrzeliła 111 pocisków rakietowych.

W zasadzie, jeśli Putin chciał ponownie przypomnieć światu, kim jest, to my przecież nie zapomnieliśmy, że jest terrorystą i mordercą - oświadczył Zełenski.

Poważny cios dla Moskwy

Ołeksij Melnyk z Centrum im. Razumkowa w Kijowie w sobotę powiedział PAP, że rosyjskie oczekiwania związane ze szczytem USA-Chiny-Rosja w Shenzhen okazały się zdecydowanie na wyrost: Moskwie nie udało się osiągnąć sukcesów, a skuteczny atak na Most Kerczeński to poważny cios dla Moskwy, tak praktyczny, jak i wizerunkowy.

Władimir Putin: Rosja nie będzie negocjować po atakach na Most Krymski Rosja zrezygnowała z rozmów z Ukrainą o możliwym zawieszeniu broni w części obszarów po ostatnich atakach na Most Krymski – oświadczył Władimir Putin w trakcie konferencji prasowej na szczycie APEC. Rosyjski prezydent zapowiedział także, że Moskwa…

Wcześniej - w czwartek - politolog Ołeh Saakian w komentarzu dla agencji RBK-Ukraina podkreślił, że trwające zaledwie półtorej godziny rozmowy Trumpa, Xi i Putina, biorąc pod uwagę konieczność tłumaczenia na trzy języki, nie mogły przynieść przełomowych ustaleń.

Saakian ocenił trójstronne spotkanie jako fiasko próby stworzenia przez Moskwę nowej „Jałty” oraz wydarzenie o charakterze wizerunkowym. Jego zdaniem samo spotkanie było raczej demonstracją o charakterze protokolarnym, podczas której każdy z uczestników realizował własne cele: Trump – próbował zatrzeć negatywne wrażenie po wyborach w USA, a Xi – zademonstrować globalne znaczenie Chin.

Konferencja w Jałcie w 1945 roku

Jałta to miejscowość wypoczynkowa w południowej części Półwyspu Krymskiego, okupowanego od 2014 roku przez Rosję. W lutym 1945 roku odbyła się tam konferencja, w której wzięli udział liderzy koalicji antyhitlerowskiej - przywódca ZSRR Józef Stalin, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Miała ona decydujące znaczenie dla ładu międzynarodowego w Europie i na świecie po II wojnie światowej. Ustalono wówczas m.in. nowy przebieg granic Polski.