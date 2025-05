Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 26 maja 2025 wydała komunikat w sprawie tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło 27 czerwca 2024 roku. Zginął w nim uwielbiany proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy, Sylwester Szyluk.

Ksiądz zginął w wypadku, podróżował motorem, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tragiczny wypadek na DK 8

27 czerwca 2024 roku doszło do tragicznego zdarzenia na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Rybniki. Kobieta kierująca samochodem, podczas manewru zmiany kierunku jazdy, nie zachowała należytej ostrożności, co doprowadziło do zderzenia z motocyklem. Niestety, w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł kierujący motocyklem, proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy. Ksiądz Szyluk miał 61 lat, święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1988 roku. Proboszczem w Kuźnicy był przez 14 lat.

Oskarżona przyznała się do winy

Oskarżona o spowodowanie wypadku, mieszkanka powiatu białostockiego, przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Teraz grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zgodnie z art. 177 § 2 kodeksu karnego.

Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Oczekuje się, że proces rzuci nowe światło na okoliczności tragicznego wypadku i przyczyni się do wyjaśnienia wszystkich faktów.