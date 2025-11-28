Zestresowani rodzice częściej udostępniają swoim dzieciom urządzenia ekranowe. Takie wnioski płyną z najnowszych badań dr Magdaleny Rowickiej. Rodzice, którzy decydują się na podobny krok, powinni być świadomi ryzyka, jakie ze sobą niesie.

Telefon do ręki dziecka. Ci rodzice dają go częściej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zestresowani rodzice częściej udostępniają dzieciom urządzenia ekranowe, mimo że znają zalecenia dotyczące ich bezpiecznego używania.

Takie działania mogą prowadzić do problemowego korzystania z ekranów przez najmłodszych i negatywnie wpływać na ich rozwój.

Badania podkreślają potrzebę wsparcia i edukacji rodziców w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami w cyfrowym świecie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Badanie przeprowadzono w ramach trzeciej odsłony projektu "Brzdąc w sieci", w którym udział wzięło 1088 rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pierwsze dwie były poświęcone temu, jak przedszkolaki korzystają z urządzeń ekranowych. Trzecie badanie wychodzi od pytania, dlaczego rodzice pozwalają na korzystanie z urządzeń ekranowych swoim dzieciom.

Analizy wykazały, że choć rodzice znają zalecenia dotyczące zdrowego korzystania z urządzeń ekranowych przez najmłodszych, rzadko przekładają tę wiedzę na codzienną praktykę.

Dr Rowicka, naukowiec z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, podkreśla, że rodzice, szukając sposobów radzenia sobie ze stresem, często sami korzystają z internetu i umożliwiają to dzieciom. Zamiast wspierać zdrowy rozwój pociech, prowadzi to do pogłębiania trudności, zwłaszcza gdy potrzeby najmłodszych nie są odpowiednio zaspokajane.

Psycholożka zwraca uwagę na konieczność wsparcia rodziców, szczególnie tych, których dzieci mają trudny temperament i są bardziej narażeni na stres. Wskazuje także na potrzebę edukacji w zakresie radzenia sobie z emocjami - zarówno własnymi, jak i dziecka.

Wcześniejsze edycje badań "Brzdąc w sieci" pokazały, że połowa dzieci do 6. roku życia korzysta z urządzeń mobilnych, często już od 2. roku życia. Większość dzieci ma dostęp do internetu bez kontroli dorosłych, a rodzice często używają telefonu jako nagrody lub sposobu na uspokojenie dziecka.

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku od 0 do 6 lat budzi obawy badaczy, ponieważ jest to okres intensywnego rozwoju dziecka, w którym urządzenia mobilne mogą przyczyniać się do zaburzeń zdrowia somatycznego i psychicznego oraz potencjalnie wpływać na ryzyko rozwoju zachowań kompulsywnych w przyszłości - przypomniała dr Rowicka.

Celem jej projektu jest nie tylko diagnoza zjawiska, ale także promowanie świadomego wychowania w świecie cyfrowym, m.in. poprzez kampanie społeczne.