Kłopoty z przejazdem autostradą A4 na Opolszczyźnie. W rejonie Góry Świętej Anny zderzyło się kilka samochodów. Niestety jedna osoba zginęła. Z kolei między węzłami Brzeg i Opole Zachód doszło do kolizji. Autostrada w obu tych miejscach jest zablokowana. Tworzą się korki.

Jak informuje reporter RMF FM, po godz. 9.00 na autostradzie A4 w rejonie Góry Świętej Anny między węzłami Kędzierzyn Koźle i Krapkowice doszło do zderzenia co najmniej sześciu samochodów - w tym ciężarówki i busa.

Chodzi o pasy w kierunku Wrocławia. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna.

Policja wyznaczyła objazdy

Policja wyznaczyła objazdy. W kierunku Wrocławia - zjazd na Węźle Kędzierzyn - Koźle do DW 426 następnie DW 409 do Węzła Krapkowice.

W kierunku Katowic - zjazd na węźle Krapkowice do DW 409 następnie DW 426 do Węzła Kędzierzyn - Koźle.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do wczesnych godzin popołudniowych.

Na miejscu pracują służby.

W tym samym rejonie autostrady, ale na pasach w kierunku Katowic zderzyły się jeszcze dwa kolejne samochody. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany.

Do kolizji doszło z kolei w rejonie miejscowości Gracze. Tam wcześnie rano we wtorek ciężarówka zjechała na pas zieleni. Nie ma poszkodowanych.



