Być może nawet do czwartku trzeba będzie poczekać na formalne zatwierdzenie wszystkich protokołów w wyborach do sejmiku w województwie Pomorskim. Nieoficjalnie wyniki są jednak znane i nic już nie powinno się zmienić. Na Pomorzu samodzielnie rządzić może Koalicja Obywatelska.

Z nieoficjalnych wciąż danych, ze wszystkich obwodów, wynika, że kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli łącznie 375 486 głosów, co daje im 41 procent poparcia i przekłada się na 18 mandatów. To jeden mandat więcej niż w poprzednich wyborach zdobyła Platforma Obywatelska.



Drugie miejsce zajęło PiS z 28 procentowym poparciem i w sumie 256 823 głosami. To oznacza 13 mandatów dla kandydatów partii rządzącej, o 4 więcej niż w wyborach w 2014 roku. PSL zyskało 8 procent i 76 888 głosów. To daje ludowcom jedynie 2 mandaty. W poprzednich wyborach wywalczyli ich 7.

Najwięcej głosów zdobył pomorski marszałek Mieczysław Struk. Jego - nieoficjalny wciąż - wynik to dokładnie 67 589 głosów. Może robić wrażenie, bo to prawie 2 razy więcej niż w wyborach w 2014. Ryszard Świlski i Wiesław Byczkowski - inni członkowie zarządu województwa także wygrali rywalizację w swoich okręgach z większym niż poprzednio poparciem. Byczkowski zdobył 26 147 głosów, a Świlski 24 180, co procentowo daje mu drugi najlepszy wynik wśród kandydatów KO, bo startował z mniej licznego pod względem mieszkańców okręgu.



Jak rozkładały się głosy?

Z grona kandydatów PiS najwięcej głosów zdobyła Anna Gwiazda, siostra Andrzeja Gwiazdy, która w pomorskim sejmiku zasiada od 2006 roku. Jej nieoficjalny wynik to w sumie 29 736 głosów. Drugi najlepszy wynik spośród kandydatów partii rządzącej osiągnął Piotr Karczewski. Zdobył 26 146 głosów. W samym klubie PiS będzie sporo nowych twarzy. Mandaty wywalczyli też Karol Guzikiewicz, znany działacz stoczniowej solidarności, Marta Cymańska - nazwisko nieprzypadkowe, to córka posła Tadeusza Cymańskiego czy Magdalena Sroka, przed laty oficer prasowy policji w Sopocie.

Kandydaci PSL, którzy dostali się do pomorskiego sejmiku to Dariusz Męczykowski i Józef Sarnowski. Zdobyli odpowiednio 14 998 i 8 965 głosów.

7 procent wszystkich głosów zdobyli także kandydaci list SLD Lewica Razem, nie przełoży się to jednak na mandat dla ich przedstawiciela. Ciekawostką może być fakt, że najwięcej głosów spośród kandydatów SLD wywalczyła była posłanka Joanna Senyszyn. Dokładnie 12 80.

5 procent głosów zdobyli kandydaci Kukiz 15, kolejni z niespełna 4 procentowym poparciem byli Bezpartyjni Samorządowcy, 3 procent zdobyła lista Wolność w samorządzie, około 2 procent - wyniki w kolejności liczby zdobytych głosów - odnotowali kandydaci Razem, Ruchu Narodowego i Zielonych.

Pełna, choć wciąż nieoficjalna, lista kandydatów, którzy zdobyli mandaty radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego:



KO: Danuta Wawrowska, Jan Kleinszmidt, Leszek Bonna, Iwona Mielewczyk, Wiesław Byczkowski, Andrzej Struk, Karolina Szczygieł, Andrzej Bartnicki, Piotr Wittbrodt, Mieczysław Struk, Hanna Zych-Cisoń, Grzegorz Grzelak, Agnieszka Kapała-Sokalska, Ryszard Świlski, Sylwia Laskowska-Bobula, Danuta Rek, Zenon Odya, Jerzy Kozdroń

PiS: Sebastian Irzykowski, Jerzy Barzowski, Mirosława Kaczyńska, Roman Dambek, Aleksandra Jankowska, Kazimierz Klawitter, Anna Gwiazda, Karol Guzikiewicz, Piotr Karczewski, Magdalena Sroka, Piotr Zwara, Arwid Żebrowski, Marta Cymańska

PSL: Dariusz Męczykowski, Józef Sarnowski



