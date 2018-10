Mateusz Morawiecki sprostował w krakowskich gazetach - "Dzienniku Polskim", "Gazecie Krakowskiej" i krakowskiej "Gazecie Wyborczej" - swoją wypowiedź z 14 października dot. działań władz miasta ws. smogu. To efekt wtorkowej decyzji Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sprostowanie ma ukazać się również w telewizjach i na profilu Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku.

Premier Mateusz Morawiecki / Tytus Żmijewski / PAP

Na pierwszych stronach "Dziennika Polskiego", "Gazety Krakowskiej" i w krakowskiej "Gazecie Wyborczej" opublikowano oświadczenie o treści: "Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 14 października 2018 r. podczas spotkania wyborczego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie o braku działań prezydenta Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów". Chodzi o wypowiedź premiera z krakowskiej konwencji PiS, która odbyła się 14 października. Morawiecki przywołał wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018, w którym - jak mówił - lata 2008-2015 "określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza". Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem (Krakowem-PAP), nie zrobili nic lub prawie nic - powiedział wtedy Morawiecki.



We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie przychylił się do zażalenia prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego na wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego. Oznaczało to, że premier Mateusz Morawiecki w ciągu 48 godzin musiał sprostować swoją wypowiedź nt. działań władz Krakowa ws. smogu.

Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego / RMF FM



Sąd nakazał również odczytanie treści oświadczenia i jednoczesne wyświetlenie planszy z tekstem oświadczenia wypełniającym cały ekran na antenie telewizji TVP Info oraz Polsat News, przed głównymi wydaniami "Wiadomości" i "Wydarzeń", po blokach reklamowych, bezpośrednio poprzedzających emisję tych programów. Premier musi też złożyć oświadczenie na głównej stronie profilu facebookowego Prawa i Sprawiedliwości.

Krakowska apelacja zakazała również Mateuszowi Morawieckiemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym braku działań prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.



(mn)