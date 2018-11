To, że doszło do porozumienia między Brukselą a Londynem ws. warunków Brexitu, jest faktem bardzo pozytywnym i bardzo obiecującym. Jest to sukces zespołów negocjacyjnych Michela Barniera i Theresy May – ocenił w rozmowie z PAP wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Brytyjska premier Theresa May oświadczyła środę wieczorem, że brytyjski rząd poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

