Brytyjski minister handlu międzynarodowego Liam Fox ocenił, że odrzucenie przez parlament w Londynie umowy w sprawie Brexitu wynegocjowanej przez premier Theresę May grozi tym, iż Wielka Brytania nie wyjdzie z UE do 29 marca.

Theresa May / LUKE MACGREGOR/POOL / PAP/EPA

Możemy być pewni na 100 proc., że 29 marca wyjdziemy (z UE), jeśli zagłosujemy za umową premier - powiedział Fox w rozmowie z gazetą "Sunday Times". Jeśli nie zagłosujemy za nią, to nie wiem, czy dałbym szansę większą niż 50-50 - dodał.

Minister ostrzegł też, że odrzucenie umowy "zniszczyłoby więzy zaufania między elektoratem a parlamentem".



Z kolei unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstrom w niedzielnym wywiadzie dla agencji dpa ostrzegła, że Brexit bez umowy "wywołałby chaos". W jej ocenie oznaczałoby to zaburzenia w bezcłowym transporcie towarów. Podkreśliła, że w przypadku braku umowy UE rozpocznie rozmowy na temat porozumienia handlowego z Wielką Brytanią, ale na takie negocjacje potrzebny byłby czas.



Pierwotnie brytyjscy posłowie mieli podjąć decyzję w tej sprawie 11 grudnia, ale May przyznała, że gdyby obecna propozycja została poddana pod głosowanie, to zakończyłoby się ono "porażką (rządu) z wysoką różnicą głosów". Rząd planuje ponownie rozpocząć debatę nad projektem umowy regulującej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w drugim tygodniu stycznia, a głosowanie odbędzie się tydzień później.



Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku.