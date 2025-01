Mieszane uczucia wzbudza także nominacja dla gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem. Ma ona zostać szefową ministerstwa bezpieczeństwa krajowego, odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo granic. Jej akcje spadły po tym, jak w swojej autobiografii opowiedziała o zastrzeleniu swojego 14-miesięcznego szczeniaka, który miał sprawiać problemy wychowawcze.

Zaufani przyjaciele

Trump do swojego gabinetu wybrał również swoich lojalistów. Zalicza się do nich m.in. Susie Wiles, była szefowa kampanii Trumpa, która będzie pełnić newralgiczną rolę szefa personelu Białego Domu. To ona będzie w praktyce kierować i koordynować prace administracji oraz kontrolować dostęp do gabinetu prezydenta.

Jej zastępcą będzie natomiast jeden z najbliższych doradców Trumpa - Stephen Miller. W pierwszej administracji Trumpa był architektem najbardziej kontrowersyjnych polityk, w tym zakazu podróżowania do USA osób z krajów muzułmańskich i separacji rodzin na granicy.

Do grona lojalistów i najbardziej kontrowersyjnych kandydatów na urzędy należy też kandydat na szefa FBI Kash Patel. Mający indyjskie korzenie były prawnik znany jest przede wszystkim jako tropiciel rzekomych spisków przeciwko prezydentowi.