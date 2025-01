Do 3 lat więzienia grozi 22-latkowi, który w autobusie jadącym w kierunku Niepołomic w Małopolsce, podszedł do 15-latka, wyciągnął z reklamówki przedmiot przypominający broń i przyłożył go do głowy nastolatka. Zapytał go, czy się boi, po czym wyszedł z pojazdu. Został namierzony i usłyszał już zarzuty "kierowania gróźb pozbawienia życia oraz narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia".

/ Małopolska Policja / Policja 15-latek - na co dzień mieszkający w powiecie wielickim w Małopolsce - wracał autobusem z Niepołomic do domu. W pewnym momencie, kiedy w autobusie pozostali już tylko dwaj pasażerowie oraz kierowca, podszedł do niego nieznajomy mężczyzna. Był agresywny, wyciągnął z reklamówki przedmiot przypominający broń krótką i przyłożył go do głowy nastolatka. Zapytał go, czy się boi, po czym wyszedł z autobusu. / Małopolska Policja / Policja Funkcjonariusze, m.in. kryminalni, od razu po tym, jak dotarło do nich zgłoszenie o tej sytuacji, zaczęli typować sprawcę. Okazał się nim 22-latek również mieszkający w okolicach Wieliczki. Został zatrzymany następnego dnia. "W domu 22-latka policjanci zabezpieczyli broń gazową, którą zatrzymany groził nastolatkowi" - poinformowano. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 3 stycznia, lecz policja poinformowała o nim dopiero teraz. Agresor usłyszał zarzuty "kierowania gróźb pozbawienia życia oraz narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia". Grozi mu do trzech lat więzienia. / Policja Małopolska / Policja