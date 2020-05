"Jest przesilenie polityczne i rządowe. Wybory najprawdopodobniej 23 maja" - ogłosiła na Twitterze Krystyna Pawłowicz, była posłanka, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jej post potwierdza doniesienia RMF FM o sporze ws. wyborów prezydenckich pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem: według naszych ustaleń, Jarosław Kaczyński zagroził Jarosławowi Gowinowi przeprowadzeniem głosowania już 23 maja. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się najważniejsi ludzie Zjednoczonej Prawicy. Na miejscu są m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jadwiga Emilewicz / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, Kaczyński i Gowin mieli poróżnić się co do tego, jak planowane na 10 maja i przesunięte zgodnie z ich porozumieniem sprzed kilku dni wybory prezydenckie miałyby wyglądać: czy wystartować mieliby w nich wyłącznie obecni kandydaci, czy też stawka mogłaby zostać poszerzona o nowych pretendentów do najwyższego urzędu w państwie.

Sprawa stanęła na ostrzu noża, a jeśli nie dojdzie do przełomu, to bardzo możliwym scenariuszem jest ten, w którym jeszcze dzisiaj przed północą - czyli w ostatnim możliwym terminie - marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi, że wybory przeprowadzone zostaną za dwa tygodnie, w sobotę 23 maja, w trybie korespondencyjnym. Równocześnie premier musiałby ogłosić ten dzień wolnym od pracy.

Taki scenariusz oznaczałby złamanie porozumienia zawartego przez Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina w środę - i w konsekwencji mógłby doprowadzić do wyjścia polityków Porozumienia z koalicji rządowej.





Krystyna Pawłowicz: "Włączcie telewizory i czekajcie"

W czasie, kiedy w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej trwają rozmowy władz Zjednoczonej Prawicy, zagadkowe wpisy opublikowała na Twitterze Krystyna Pawłowicz, była posłanka PiS-u, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

"No to trzymajcie się teraz....I módlcie się za Polskę... Włączcie telewizory i czekajcie ... Módlcie się za Polskę ... Czekajcie przy tv do wieczora, jest przesilenie polityczne i rządowe. Wybory najprawdopodobniej 23 maja...Rząd chyba mniejszościowy... Módlcie się za Polskę.." - napisała Pawłowicz.