Małgorzata Kidawa-Błońska jest wspólną kandydatką Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta. Decyzję w tej sprawie podjęła w sobotę Rada Krajowa Nowoczesnej.



Decyzja zapadła przez aklamację podczas drugiej, jawnej części obrad Rady Krajowej. Wcześniej podobną decyzję rekomendowano podczas zamkniętej części.



To nie są decyzje symboliczne, to są wybory fundamentalne i my musimy te wybory wygrać - powiedział podczas obrad przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Wierzę w zwycięstwo sił demokratycznych w tych wyborach prezydenckich - dodał.





Nowoczesna - chcę, aby tak mówiono o Polsce - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, zwracając się w swoim wystąpieniu o poparcie. Podkreślała, że z Nowoczesną łączy ją bardzo wiele.



Czas zmienić polska politykę. Jest jeden warunek, polską politykę trzeba przewietrzyć, aby wszystko stanęło na swoim miejscu. I ja to zrobię - powiedziała. Polityka to ma być profesjonalna służba, a nie tylko walka kogutów - mówiła.





Prezydent nie może być dodatkiem do partii prezesa - stwierdziła wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, "prezydent musi być odważny i niezależny". Właśnie dlatego prezydentem nie może być dalej Andrzej Duda - powiedziała Kidawa-Błońska.