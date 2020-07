​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przed wyborami obiecywało, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzyma wóz strażacki. Wiceminister Maciej Wąsik ogłosił dzisiaj, gdzie dokładnie wozy trafią.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Wczoraj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie z PKW. Jutro wójtowie i burmistrzowie otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich - napisał na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Do kogo trafią wozy?

W województwie dolnośląskim najwyższą frekwencję w wyborach miała gmina Czernica - aż 77 proc. wyborców poszło zagłosować. Najwięcej głosów zdobył tam kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 41,6 proc. Prezydent Andrzej Duda otrzymał 30,9 proc. głosów.

W województwie kujawsko-pomorskim triumfowało gmina Osielsko (frekwencja 78,02 proc.). Najwięcej głosów zdobył tam Rafał Trzaskowski - 47,51 proc. Drugie miejsce zajął Andrzej Duda z wynikiem 23,27 proc.

W województwie lubelskim wóz trafi do gminy Godziszów, gdzie 75,21 proc. uprawnionych do głosowania poszło do urn. Tu triumfował prezydent Andrzej Duda, który zdobył 85,75 proc. głosów. Drugi wynik miał tu kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, który zdobył 6,84 proc.

W województwie lubuskim najwyższą frekwencją spośród gmin poniżej 20 tys. mieszkańców wyróżniła się gmina Zabór - 68,72 proc. Zwyciężył tu Rafał Trzaskowski (41,26 proc.), a drugi był Andrzej Duda (26,95 proc.).

W województwie łódzkim wygrała gmina Nowosolna z frekwencją 77,72 proc. Rafał Trzaskowski zdobył tu 38,42 proc. głosów, a Andrzej Duda - 33,39 proc.

W województwie małopolskim zwyciężyła gmina Żegocina, gdzie 75,67 proc. wyborców poszło do urn. Tutaj Andrzej Duda zdobył 77,4 proc. poparcia, a na drugim miejscu był Krzysztof Bosak z wynikiem 7,71 proc.

W województwie mazowieckim wóz trafi do strażaków z gminy Michałowice, gdzie głosowało 81,24 proc. wyborców. Najwięcej zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego - 46 proc. Urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 29,6 proc. głosów.

W województwie opolskim triumfowała gmina Praszka, gdzie głos oddało 66,51 proc. wyborców. Andrzej Duda zdobył tu najlepszy wynik - 46,87 proc. Rafał Trzaskowski był drugi - 24,04 proc.

W województwie podkarpackim najlepszy wynik uzyskała gmina Cisna - 75,03 proc. frekwencji. Tu triumfował Rafał Trzaskowski, który zyskał 37,26 proc. Andrzej Duda był drugi - 26,23 proc.

W województwie podlaskim wóz trafi do gminy Kulesze Kościelne, gdzie do urn poszło 71,92 proc. wyborców. Triumfował tu Andrzej Duda z wynikiem 82,75 proc., a drugi był Krzysztof Bosak - 7,67 proc.

W województwie pomorskim najbardziej ucieszą się strażacy z miasta Łeba, gdzie swój głos oddało 84,88 proc. wyborców. Najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski z wynikiem 44,69 proc., natomiast Andrzej Duda zdobył 29,46 proc. głosów.

W województwie śląskim najwięcej wyborców oddało głos w gminie Koszarowa - 76,81 proc. Andrzej Duda zdobył tu 69,59 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 13,51 proc.

W województwie świętokrzyskim najlepszy wynik miała gmina Masłów - frekwencja 68 proc. Andrzej Duda zdobył tu 50,84 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 22,71 proc.

W województwie warmińsko-mazurskim MSWiA nagrodzi gminę Stawiguda, gdzie 72,41 proc. wyborców poszło do urn. Rafał Trzaskowski uzyskał tu 44,76 proc. głosów, a Andrzej Duda - 22,25 proc.

W województwie wielkopolskim najwyższą frekwencją spośród małych gmin wyróżniła się gmina Suchy Las - tam głosować poszło 76,69 proc. wyborców. Rafał Trzaskowski zdobył tu 50,61 proc., a Andrzej Duda 21,12 proc.

W województwie zachodniopomorskim najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Rewal - 85,56 proc. Rafał Trzaskowski zdobył tu najwięcej głosów - 45,89 proc. Drugi był Andrzej Duda z wynikiem 29,16 proc.