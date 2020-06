Niespełnione obietnice dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku, przewalutowania kredytów frankowych, wyrównania dopłat dla rolników i stworzenia funduszu medycznego wytknął prezydentowi Andrzejowi Dudzie sztab Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego okłamał pan ludzi? – pyta sztab w spocie.

Dudabus przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

W trwającym około minuty spocie przytoczono kilka wypowiedzi prezydenta Dudy z wystąpień publicznych, w których zapowiadał wyższą kwotę wolną od podatku, pomoc frankowiczom, wyrównanie dopłat dla rolników i stworzenie funduszu medycznego.

Ja dotrzymam słowa, bo jestem człowiekiem, który ma słowo swoje za świętość - słyszymy na początku, po czym przypomniana zostaje deklaracja Andrzeja Dudy, dotycząca podniesienia kwoty wolnej o podatku. W trybie w zasadzie natychmiastowych chciałbym, żeby została podniesiona kwota wolna od podatku - podkreśla prezydent.



Później jest mowa o wyrównaniu dopłat bezpośrednich dla rolników i pomocy dla frankowiczów. Te kredyty powinny być spłacane po kursie, według którego były brane - przekonuje Duda. Jego słowa zostają zestawione z wypowiedzią prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: "sądzę, że powinni wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach".



Następnie pada deklaracja prezydenta na temat utworzenia specjalnego ponad 270-miliardowego funduszu medycznego i widać, jak dziennikarka próbuje podczas spotkania wyborczego zapytać prezydenta o tę obietnicę. Co z trzema miliardami na fundusz medyczny, panie prezydencie, który pan obiecał? - woła za Dudą. Odpowiedzi nie dostaje.



Spot kończy pytanie skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy: "Dlaczego okłamał pan ludzi?".



"Mamy takie wrażenie, że prezydent Duda zawsze stawał po stronie władzy PiS"

"Niespełnionym obietnicom" obecnego prezydenta sztab Trzaskowskiego poświęcił też w niedzielę konferencję prasową. Tam wytknięto też Dudzie, że nie zlikwidował umów śmieciowych.

Panie prezydencie, gdzie jest onkologiczny fundusz medyczny, gdzie są środki, które miały służyć dzieciom, czy to nie jest tak, że Łukasz Szumowski, przepłacając za respiratory i inne zakupy w ramach covidu, te pieniądze bezpowrotnie stracił - mówił na konferencji prasowej poseł PO Michał Szczerba, przypominając, że to obietnica "sprzed trzech miesięcy". Przypomniał, że Andrzej Duda w kampanii 2015 zapowiadał podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. i zniesienie opodatkowania emerytur.

Minęło 5 lat, polscy emeryci, polscy renciści po prostu zostali oszukani - powiedział Szczerba. W dodatku, jak mówił,. gdy w marcu 2018 r. Sejm głosami PiS odrzucił ustawę o zwolnieniu emerytur z podatków, prezydent Andrzej Duda "nawet się nie zająknął".

Poseł Cezary Tomczyk przypomniał zapowiedzi prezydenta, że załatwi sprawę przewalutowania kredytów frankowych.

Gdzie jest to przewalutowanie? Projekt może i był, ale sprawa nie została do końca rozwiązana - mówił Tomczyk. Panie prezydencie, gdzie jest załatwienie tej sprawy? - dodał.

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego przypomniał też, że Andrzej Duda zapowiadał zrównanie dopłat bezpośrednich, wypłacanych polskim rolnikom z dopłatami w innych krajach UE.

Co pan zrobił w ciągu 5 lat, żeby polskim rolnikom wyrównać dopłaty bezpośrednie, bo mamy wrażenie, że zrobił pan w tej sprawie bardzo niewiele - pytał.

Również, jak dodał, w kwestii likwidacji umów śmieciowych "nie zrobiono prawie nic".

Mamy takie wrażenie, że prezydent Duda zawsze stawał po stronie władzy PiS. Albo prawie zawsze - mówił Tomczyk.

Dzisiaj jest wybór, czy chcemy wybrać prezydenta, który staje po stronie ludzkich spraw, który wie, czym żyją dzisiaj Polacy, a takim prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, czy chcemy wybrać prezydenta, który staje po stronie władzy. Który wtedy, kiedy władza ma konflikt z obywatelem, staje po stronie władzy - dodał.

Szef sztabu Trzaskowskiego został też zapytany o niedzielny incydent w Suwałkach, gdy ktoś rzucił butelką w Rafała Trzaskowskiego.

Jeśli na spotkaniach Rafała Trzaskowskiego pojawiają się osoby, które przejawiają formy agresji, to ja dzisiaj żądam od sztabu Andrzeja Dudy, żeby w tej sprawie zabrał głos i powiedział, że na coś takiego nie ma zgody. Jak takiej deklaracji nie będzie, to znaczy że sztab Andrzejka Dudy te sprawy wspiera - powiedział Tomczyk.