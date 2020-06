"Mój dom" - taki tytuł ma spot, w którym Rafał Trzaskowski przedstawia swoją dotychczasową drogę życiową i swoją rodzinę. Spot ma być prezentowany m.in. w TVP. Chcemy, by również widzowie telewizji publicznej mogli zobaczyć prawdziwego Rafała Trzaskowskiego - podkreślają sztabowcy kandydata KO. Dziś nowy spot zaprezentował też sztab Andrzeja Dudy. W całości dotyczy on Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski / Tomasz Waszczuk / PAP

pot "Mój dom" został zaprezentowany na konferencji prasowej przedstawicieli sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Dzisiaj jest czas na to, żeby ten pierwszy spot, który będzie emitowany we wszystkich dużych telewizjach, mogli zobaczyć Polacy, żeby mogli go zobaczyć widzowie TVN-u, Polsatu, jak i TVP, do których nie dociera niestety przekaz prawdziwy, często jest on zmanipulowany, ocenzurowany, dlatego tym bardziej chcemy, żeby widzowie TVP, którzy nie są winni manipulacji samej stacji, mogli zobaczyć prawdziwego Rafała Trzaskowskiego, skąd pochodzi, jakie jest jego credo- powiedział poseł KO Cezary Tomczyk.



Posłanka KO Aleksandra Gajewska podkreślała, że Trzaskowski to człowiek wartości i zasad. Te wartości to nasze wspólne dobro. Każdy z nas ma swój dom, ma swoje miejsce na ziemi. Każdy z nas ma swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, każdy ma swoją historię, swoją drogę - drogę, którą przeszedł i drogę, którą chce iść dalej i my chcemy, żeby ta droga była wspólna, żebyśmy spotykali na niej jak najwięcej osób, żebyśmy się poznawali i właśnie dlatego chcielibyśmy państwu pokazać ten film - powiedziała.



Co znalazło się w spocie Trzaskowskiego?

W spocie Trzaskowski przedstawia się i pokazuje jak wyglądał jako czterolatek, a także m.in. prezentuje swój dom, rodziców, miasto, żonę, dzieci, blok, w którym mieszka, pobliskie piekarnię i bazarek, swoje dziewięcioletnie auto, psa, papugę, swoje buty, książki, liceum, do którego chodził, uczelnie, w których studiował, swoich przyjaciół, ale także: gmach MSZ, Parlamentu Europejskiego i stołecznego ratusza - czyli miejsc w których pracował w przeszłości i pracuje obecnie. Można też zobaczyć jego zdjęcia z europejskimi politykami m.in. przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen czy burmistrzem Londynu Sadiqiem Khanem.



O spocie mówił także w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Biskupca sam Trzaskowski. Ci, którzy oglądają za dużo, akurat nie wy, TVP Info, mogą mieć trochę skrzywiony obraz tego, kim jestem - stwierdził.



Trochę z przymrużeniem oka będziecie się mogli dowiedzieć, skąd jestem, dzieci będą się mogły dowiedzieć, bo bez przerwy zadają mi to pytanie, jakiego mam psa i jaką papugę, i przede wszystkim dowiecie się czegoś, co już dzisiaj wiecie, a mianowicie tego, że jestem tak samo jak wy, człowiekiem uśmiechniętym, a tego nam tak bardzo trzeba - po prostu uśmiechu - dodał.





Najnowszy spot sztabu Andrzeja Dudy uderza w prezydenta Warszawy

Trzaskowski skomentował też najnowszy spot Andrzeja Dudy, w którym padło stwierdzenie, że Trzaskowski "ma reputację leniuszka". Obawiam się, że ten spot może się dość szybko przeciwko panu prezydentowi obrócić, bo ludzie dobrze wiedzą, kto się lenił, na jakim stanowisku, a kto ciężko pracował - stwierdził Trzaskowski/

W sobotę sztab Andrzeja Dudy zaprezentował nowy spot w całości poświęcony Rafałowi Trzaskowskiemu. Lektorem filmiku jest Polska, a zaczyna się on słowami: "Cześć Rafał, to ja, Polska. Słabo się znamy. Fajnie, że teraz ruszyłeś zwiedzać. Złośliwi mówią, że jesteś gotów pracować cztery tygodnie, by potem pięć lat nic nie robić. Jestem przekonana, że to niepotrzebna złośliwość, acz masz reputację leniuszka".



Pytany o treść spotu Trzaskowski z uśmiechem odpowiedział, że "zauważył, że telewizja publiczna nieustannie się nim zajmuje".



Jeżeli padają tego typu wątpliwości a propos tego, kto ciężko pracuje, to ocenią Polki i Polacy. Ludzie ocenią, kto tak naprawdę w tych ostatnich latach ciężko pracował. I jeżeli to mówi sztab prezydenta Dudy, który nie wyszedł z żadną inicjatywą swoją własną, który jest prezydentem tylko i wyłącznie jednej opcji politycznej, to ja się obawiam, że to się może dosyć szybko przeciwko panu prezydentowi obrócić. To to ludzie zadecydują, a ludzie dobrze wiedzą, kto się lenił, na jakim stanowisku, a kto ciężko pracował - skomentował Trzaskowski podczas konferencji prasowej w Sorkwitach na Mazurach.



W pokazanym w sobocie spocie poświęconym Trzaskowskiemu sztab Andrzeja Dudy umieścił m.in. zdjęcia, jak Trzaskowski klei szybę taśmą klejącą, czy wypowiada się na temat Nord Stream 2 oraz awarii oczyszczalni "Czajka".

