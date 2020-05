Wystawienie Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta jest sposobem na zaradzenie różnym problemom wewnętrznym Platformy Obywatelskiej - ocenił w sobotę niezależny kandydat Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został rekomendowany przez Platformę Obywatelską jako kandydat na prezydenta. Zastąpił tym samym Małgorzatę Kidawę-Błońską, która tego samego dnia wycofała się ze startu w wyborach prezydenckich.

Odnosząc się do tych decyzji Hołownia ocenił, że Trzaskowski to "nie jest kandydatura na prezydenta, tylko sposób na zaradzenie różnym problemom wewnętrznym Platformy Obywatelskiej". Dodał, że Trzaskowski jest "działaczem PO i partyjnym kandydatem". To - mówił - "wpisuje się w całą opowieść, którą obserwujemy od bardzo wielu lat, nieustannej walki PiS-u z PO i ten POPiS zaczyna wielu nas męczyć - staliśmy się zakładnikami nie swojej opowieści".

Natomiast, jak podkreślił, kibicuje Trzaskowskiemu, bo wie, "jaka niełatwa droga przed nim". W tak krótkim czasie organizacja kampanii wyborczej będzie niezwykle wymagająca - przekonywał Hołownia. Jak jednak dodał, "chętnie zmierzy się z kandydatem PO na wizję Polski, jak kandydat ten pokaże, jakiej Polski chce i jak zamierza ją stworzyć".

Hołownia: Prezydent, którego partię będą słuchać

Wskazywał również, że "wybory prezydenckie to czas, kiedy nie partie rywalizują, tylko kandydaci". Dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta nie takiego, który będzie słuchał swojej partii, a taki będzie i Trzaskowski, i (prezydent) Andrzej Duda i (kandydat PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz i (kandydat Lewicy) Robert Biedroń, tylko takiego, którego partie będą słuchać - mówił Hołownia. To jest ta różnica, którą trzeba w Polsce natychmiast wprowadzić - zaznaczył.

Kandydat niezależny ocenił również, że ma "olbrzymią szansę", żeby trafić do drugiej tury w wyborów prezydenckich. Wyraził zadowolenie z wysokich sondaży, które - jego zdaniem - pokazują, "że rośnie zaufanie do wizji, którą mamy".

Sejm uchwalił we wtorek nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom. Ustawa jest teraz w Senacie.