"Mówimy o różnych rzeczach. Mówimy o zmianie społecznej, mówimy o wielkich szansach rozwojowych, jeżeli chodzi o impuls gospodarczy, o uszczelnieniu budżetu, o tym, że państwo w tej chwili działa, a 5 lat temu nie działało" - wyliczał w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński pytany o tematy poruszane w kampanii wyborczej. "Także mówimy o kwestiach światopoglądowych. Wielu rodziców niepokoi się o różnego typu ideologie, które docierają do ich dzieci" - dodał wicepremier i minister kultury.

Wideo youtube

W większości te rzeczy zostały zrealizowane innymi metodami - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister kultury - Piotr Gliński, pytany o niespełnione obietnice Andrzeja Dudy, które przypomniał w swoim spocie sztab Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli się podnosi sytuacja dzieci czy rodzin z dziećmi w sposób rewolucyjny i jest to wielka zmiana cywilizacyjna, chociażby przez program 500+ czy 300+, to jest to znacznie więcej niż to, co przyniósłby zerowy VAT na ubranka - tłumaczył. Manipulacje przy VAT-ach to jest kwestia zgody Komisji Europejskiej - dodał.

Gliński: Państwo w tej chwili działa, a 5 lat temu nie działało