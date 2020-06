"Żeby ułatwić życie konsumentom w najbliższym tygodniu, wspólnie z Klubem Koalicja Polska przedstawimy projekt obniżki VAT z 23 proc. do 15 proc., z 8 proc. do 5 proc.” – zapowiedział w Opolu lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta – Władysław Kosiniak-Kamysz. "Musi być natychmiast obniżony VAT, bo to jest zostawienie pieniędzy Polaków w ich portfelach. I to jest sprawiedliwe państwo" – tłumaczył.

REKLAMA