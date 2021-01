​“Szokujące sceny", “pokojowe przekazanie władzy leży u podstaw demokracji", “Kongres to świątynia demokracji" - to jedne z wielu komentarzy światowych przywódców o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwolennicy ustępującego prezydenta Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu.

