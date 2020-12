Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował Joemu Bidenowi wygranej w wyborach prezydenckich w USA. Gratulacje z Kremla napłynęły po tym, gdy w Stanach Zjednoczonych kandydata demokratów wybrało Kolegium Elektorów.

Władimir Putin / ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

W telegramie Putin życzył Bidenowi "wszelkich sukcesów". Wyraził przekonanie, że Rosja i USA mogą mimo rozbieżności we wzajemnych relacjach przyczynić się do rozwiązania problemów światowych i "wyzwań, z którymi świat ma obecnie do czynienia".

Putin nazwał Rosję i Stany Zjednoczone krajami, które ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo globalne i stabilność międzynarodową.



Rosyjski prezydent ocenił, że współpraca Moskwy i Waszyngtonu byłaby zgodna z interesami obu państw i wspólnoty międzynarodowej. "Ze swojej strony jestem gotów do współdziałania i kontaktów z Panem" - zadeklarował.



Bezpośrednio po wyborach w Stanach Zjednoczonych Putin nie składał Bidenowi gratulacji, powołując się na kwestie formalne. Ocenił przy tym, że zwłoka taka nie popsuje relacji z Waszyngtonem, ponieważ - jak zauważył - już i tak są one złe.



Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta USA 20 stycznia 2021 roku.