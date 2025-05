Kampania przed II turą wyborów prezydenckich wchodzi w decydującą fazę, a emocje i polityczne napięcie są dziś wyraźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W atmosferze rosnącej polaryzacji społecznej, Fakty RMF FM ruszają z wyjątkowym projektem realizowanym w miejscach, w których największe poparcie zdobyli przedstawiciele Konfederacji, Razem czy Nowej Lewicy. Na kogo oddadzą głos w drugiej II mieszkańcy bastionów poszczególnych partii?

Już teraz zapraszamy Was na poranne wydania Faktów RMF FM, które od poniedziałku do piątku będą współtworzone z miejscowości, gdzie w I turze wyborów największe poparcie uzyskali kandydaci partii Razem, Konfederacji czy Nowej Lewicy. To właśnie tam o głosy mieszkańców walczyć będą teraz finaliści wyścigu do Pałacu Prezydenckiego: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

W siedzibie RMF FM na Kopcu Kościuszki Fakty poprowadzą Ewa Kwasny i Magdalena Wojtoń, w terenie w wozie transmisyjnym będzie Tomasz Staniszewski i reporterzy RMF FM: Martyna Czerwińska, Anna Kropaczek, Marcin Buczek, Beniamin Kubiak-Piłat, Mateusz Chłystun.

Celem akcji jest nie tylko przedstawienie preferencji wyborczych mieszkańców tzw. bastionów, ale także zrozumienie lokalnych motywacji i oczekiwań.

Reporterzy RMF FM odwiedzą również miejscowości z najniższą frekwencją oraz te, gdzie o wyniku zdecydował zaledwie jeden głos. Będziemy pytać, dlaczego niektórzy obywatele nie uczestniczyli w I turze oraz co może ich skłonić do głosowania w II.

Wypowiedzi i historie lokalnych mieszkańców pojawią się w Faktach RMF FM, Faktach RMF Classic, na antenie internetowego Radia RMF24, a także w portalu informacyjnym RMF24.pl umożliwiając słuchaczom poznanie pełnego spektrum opinii z różnych zakątków Polski.

Jak mówi Michał Rodak, Dyrektor Informacji RMF FM, "za statystykami i sondażami stoją prawdziwi ludzie, ich historie i przekonania". Naszym celem jest rzetelne przedstawienie nastrojów społecznych i jednocześnie zachęcenie do udziału w wyborach - podkreśla.

Akcja rozpocznie się w poniedziałek w Knurowie. Tam wypatrujcie naszego żółto-niebieskiego wozu satelitarnego i dziennikarzy RMF FM. To śląskie miasto określane jest często jako "Polska w pigułce", gdzie wyniki wyborów były odzwierciedleniem ogólnokrajowych tendencji w I turze.

Nasza akcja zakończy się w piątek na Opolszczyźnie, gdzie frekwencja w I turze była najniższa.