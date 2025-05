"Po tej debacie panu Nawrockiemu odechce się ustawek chyba do końca życia" - napisał tuż po zakończeniu piątkowej debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich premier Donald Tusk, przewodniczący PO. Wpis pojawił się na platformie X, z której od paru miesięcy korzysta również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ten jednak na razie nie skomentował słownego starcia kandydatów na prezydenta RP. Zrobili to jednak licznie inni i to ze wszystkich stron sceny politycznej. Najbardziej oryginalnie podszedł jednak do piątkowego wydarzenia lider Konfederacji.