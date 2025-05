Dialog ponad podziałami. Z kim rozmowa jest możliwa, a z kim absolutnie nie?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zapytał ministra spraw zagranicznych, z kim ma taką rozbieżność poglądów, która uniemożliwiałaby rozmowę - również tę przy piwie, herbacie czy innych napojach.

Wielokrotnie rozmawiałem z Lechem Kaczyńskim i z Jarosławem Kaczyńskim. Z Karolem Nawrockim jeszcze nie, ale dlaczego miałbym tego nie robić? Jest to człowiek, na którego nie zagłosuję, ale cieszy się poparciem prawie połowy Polaków. Sam ten fakt oznacza, że minister spraw zagranicznych z takim politykiem powinien rozmawiać - powiedział Radosław Sikorski.

Wskazał jednak jedną osobę, z którą dialogu sobie nie wyobraża.

Nie rozmawiałbym z Grzegorzem Braunem. No nie. Tutaj są granice. Antysemitów nie trawię. Nie ma o czym (rozmawiać - przyp. red.). To jest gość, który żyje w swoim świecie jakichś spisków wyborczych, więc to wymaga psychiatry, a nie polityki - stwierdził minister spraw narodowych.

Co natomiast z wyborcami Grzegorza Brauna? Ich głosy dały bowiem politykowi Konfederacji Korony Polskiej prawie 6 proc.

Ich przekonywałbym, że w kraju, w którym z jednej strony Żydówka (Matka Boska) jest królową, Żyd (Jezus) królem, a jednocześnie zdarzyło się Auschwitz, na antyseminityzm nie ma miejsca - powiedział Radoslaw Sikorski.