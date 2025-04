"Wybory wygrywa się w Końskich" - te pamiętne słowa Grzegorza Schetyny z 2015 roku na stałe wpisały się w polityczną narrację. Miasto w województwie świętokrzyskim, które dzisiaj jest epicentrum Polski, stało się symbolem konieczności zabiegania o głosy mieszkańców małych miejscowości, wsi, ale też ogólnie wschodniej części kraju i Podkarpacia. To właśnie tam - by wziąć udział w debacie lub debatach - ściągają kandydaci na prezydenta. Na razie swoją obecność zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn. Zjawił się Krzysztof Stanowski. Z kolei Andran Zandberg oświadczył, że "nie ma zamiaru uczestniczyć w tym cyrku". Debata transmitowana przez TV Republika rozpoczęła się o godz. 18:50. Debata w TVP, TVN24 i Polsat News ma wystartować o godz. 20:00. Śledź naszą relację na żywo.

Na rynku w Końskich ruszyła debata organizowana przez prawicowe telewizje. Na scenie znajduje się sześć mównic.

W Końskich pojawił się Krzysztof Stanowski.

Debata transmitowana w TV Republika rozpocznie się o godz. 18:50. Debata w TVP, TVN24 i Polsat News ma wystartować o godz. 20:00.

W Końskich jest specjalny wysłannik RMF FM Jakub Rybski. Jak informuje nasz reporter, który rozmawiał z mieszkańcami, większość z nich jest zdenerwowana, że politycy robią z ich spokojnego miasta polityczne centrum Polski, a co gorsza - "przenoszą tutaj wszystko to, co w krajowej polityce jest najgorsze, czyli podziały społeczeństwa".

"Poważny kandydat musi poważnie traktować swoich wyborców. Dlatego jestem dziś na zaplanowanych spotkaniach z wyborcami. Organizowanie debaty, na którą nie zaprasza się kandydatów, a następnie oczekiwanie, że się tam pojawią jest żałosne. Widzimy się na debacie w Republice w poniedziałek!" - napisał Sławomir Mentzen na X.