W sobotę w Monitorze Polskim ukazało się postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołownia w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Karola Nawrockiego. Oznacza to, że popierany przez PiS kandydat, zgodnie z planem, 6 sierpnia oficjalnie obejmie urząd prezydenta RP.

W sobotę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym widnieje informacja, że "zwołuje się Zgromadzenie Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" Karola Nawrockiego.

W akcie prawnym wskazano, że Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia o godz. 10:00. Pełną treść postanowienia można znaleźć TUTAJ .

Opublikowanie w Monitorze Polskim postanowienia marszałka Sejmu ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego zajęło premierowi Donaldowi Tuskowi prawie dwa tygodnie - Szymon Hołownia podpisał je dokładnie w poniedziałek 7 lipca, o czym informowała wówczas Kancelaria Sejmu .

Minister sprawiedliwości pisze do marszałka Sejmu

W II turze wyborów prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11 proc. wyborców. 1 lipca Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP, dokonanego 1 czerwca tego roku.

Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Krzysztof Wiak wskazał wówczas w uzasadnieniu, że duża liczba wniesionych protestów wyborczych nie zwiększyła wagi podniesionych w nich zarzutów, zaś żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów.

W ubiegły czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar skierował list do marszałka Sejmu, w którym poinformował go o "nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych", które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu przekazało PAP, że do treści listu szefa resortu sprawiedliwości Szymon Hołownia "odniesie się przy okazji najbliższego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu". Jest ono zaplanowane w dniach 22-25 lipca.

Czym jest Monitor Polski?

Monitor Polski to dziennik urzędowy wydawany przez premiera, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowe.

Publikowane są w nim m.in. zarządzenia prezydenta wydane na podstawie ustawy czy uchwały rządu i zarządzenia premiera, również wydawane na podstawie ustawy.