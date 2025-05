Jest już pierwsze miasto z pełnymi wynikami [NA ŻYWO]

Do godziny 21:00 Polacy mogli oddać głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025. Na kartach do głosowania znalazły się nazwiska trzynastu kandydatów. Jakie są wyniki wyborów? Jakie są reakcje i pierwsze komentarze w sztabach wyborczych? Przekonasz się śledząc wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24, a także naszą relację minuta po minucie na RMF24.pl.

Trwa liczenie głosów w komisji wyborczej / Łukasz Gągulski / PAP

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025.

Na kartach do głosowania znalazły się nazwiska trzynastu kandydatów.

Znamy już wyniki late poll. Wynika z nich, że Rafał Trzaskowski zdobył 31,1 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,1 proc. Pełne wyniki prezentujemy poniżej.

Sławomir Mentezen, który był trzeci według sondażowych wyników, planuje przekazać swoje poparcie jednemu z kandydatów.

Szymon Hołownia poprze Rafała Trzaskowskiego.

Na stronie PKW ukazują się cząstkowe wyniki wyborów.

Na statkach wygrał Trzaskowski.

W ocenie minister edukacji Barbary Nowackiej tylko Rafał Trzaskowski jest gwarantem tego, że zostanie przywrócona praworządność. Jej zdaniem trzeba przypomnieć, czym było osiem lat rządów PiS.

01:53

Brutalną nazwał kampanię rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP. Jego zdaniem instytucje państwowe były wykorzystywane do dyskredytowania oponentów Rafała Trzaskowskiego, a "fala oszczerstw, kłamstw, manipulacji, insynuacji" była jego zdaniem skierowana pod adresem Karola Nawrockiego.

01:15

We Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie), który jest pierwszym miastem z pełnymi wynikami, w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski. Zagłosowało na niego 43,95 proc. wyborców. Drugi był Karol Nawrocki - 24,26 proc., a trzeci Sławomir Mentzen - 10,26 proc. - podała PKW.

00:57

Wśród najmłodszych wyborców zwyciężył Sławomir Mentzen, który uzyskał w tej grupie 36,1 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll (Ipsos). Drugi w tej grupie wiekowej był Adrian Zandberg, na którego wskazało 19,7 proc. młodych wyborców.



00:28

00:14

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas przemówienia w Tarnobrzegu obiecał liberalizację prawa aborcyjnego i zaprosił na niedzielny marsz w Warszawie. Pokażmy siłę, a jak będziemy razem to wygra cała Polska - przekonywał.

00:12

Late poll: frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 66,8 proc.

00:09

Pozostałe wyniki: Sławomir Mentzen 14,8 proc., Grzegorz Braun 6,3 proc., Adrian Zandberg 5,2 proc., Szymon Hołownia 4,9 proc., Magdalena Biejat 4,1 proc.

Joanna Senyszyn 1,4 proc., Krzysztof Stanowski 1,3 proc., Marek Jakubiak 0,8 proc., Artur Bartoszewicz 0,5 proc., Maciej Maciak 0,4 proc., Marek Woch 0,1 proc.

00:07

Są już wyniki late poll Ipsos na zlecenie Telewizji Polsat, TVP i TVN24. Rafał Trzaskowski zdobywa 31,1 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,1 proc.

23:57

Według podanych na stronie PKW danych ze 100 proc. obwodów głosowania na statkach i platformach Rafał Trzaskowski uzyskał 38,01 proc. głosów; drugi jest Sławomir Mentzen z 21,05 proc., a trzeci Szymon Hołownia z 9,36 proc. głosów.

23:28

Publicyści RMF FM i Radia RMF24 komentują wyniki exit poll! Kto ma większe szanse w II turze?

23:03

Jako nieuczciwe i "najmniej sprawiedliwe" w ostatnich 35 latach uznał wybory 18 maja kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. W przemówieniu podczas wieczoru wyborczego mówił, że do walki z nim wykorzystywane były instytucje państwowe.



Były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki Skarbu Państwa, instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała - PiS. I co? I nic! Jesteśmy i wygramy- powiedział.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta podziękował "milionom Polaków, którzy oddali na niego swój głos".



23:02

Marek Tejchman wskazał w wieczorze wyborczym w RMF FM i Radia RMF24, że rządzący teraz będą mieli ogromne poczucie zagrożenia związanego z utratą władzy, a to może wpłynąć na to, że kampania będzie agresywna.

22:59

Wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna mogą zdecydować o tym, kto zostanie prezydentem - powiedziała prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Maria Wincławska.

Zaskoczyła ją mała różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim.

Zwróciła także uwagę na bardzo słabe wyniki członków rządzącej koalicji - Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat.

Badania exit poll mają zakładany błąd pomiaru na poziomie dwóch punktów procentowych, więc coś może się zmienić zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wydaje się jednak, że nie powinno być takiej sytuacji, w której Nawrocki wyprzedzi Trzaskowskiego. Różnica między nimi jest niezwykle mała. Spodziewałam się, że będzie większa, bo ostatnie trendy sondażowe wskazywały na nieco większe poparcie dla Trzaskowskiego niż samej PO. Nawrocki notował wyniki niższe niż PiS, a dziś okazuje się, że obaj kandydaci mają wyniki na poziomie partii politycznych, które ich popierają. Teraz rozpocznie się walka o wyborców dodatkowych, spoza elektoratów ich partii - oceniła dr hab. Wincławska.

22:55

Prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ocenił, że sondażowy wynik Mentzena, Brauna i Zandberga, którzy nie należą ani do obecnego obozu rządzącego, ani do poprzedniego, jest "największym zaskoczeniem". Razem zdobywają ponad jedną czwartą głosów. To ich wspólny sukces - podkreślił.

Ekspert zwrócił również uwagę na minimalną różnicę w wynikach między Trzaskowskim a Nawrockim.

Widać, że PO-PiS wyraźnie osłabł. Z drugiej strony oba ugrupowania osiągnęły to, czego potrzebowały - ich kandydaci weszli do drugiej tury - zaznaczył.

Zauważył, że "obóz rządzący słabnie, co widać po wynikach Trzaskowskiego, Hołowni i Biejat, których poparcie jest jednak o kilkanaście punktów procentowych niższe niż w 2023 roku". Zaznaczył jednak, że "to osłabienie nie przekłada się na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, lecz na rzecz innych ugrupowań".

22:52

Zgodnie z sondażem exit poll frekwencja w grupie wiekowej 50-59 lat wyniosła 74,5 proc. 50-latkowie najczęściej głosowali na Rafała Trzaskowskiego (36,5 proc.) i Karola Nawrockiego (35,6 proc.).

Drugi wynik frekwencyjny, czyli 72,8 proc., przypadł osobom w wieku 18-29 lat. W tej grupie wyborców najlepszy wynik uzyskał Sławomir Mentzen (36,1 proc.) i Adrian Zandberg (19,7 proc.).

Najrzadziej z prawa do głosowania korzystali seniorzy (ponad 60 lat), z których głosowało 59,3 proc. Największym poparciem w tej grupie cieszyli się Karol Nawrocki (44,8 proc.) i Rafał Trzaskowski (42,6 proc.).



22:50

Te wybory pokazały, że szczególnie Adrian Zandberg i Partia Razem mają dużą grupę wyborców - wskazał w wieczorze wyborczym Radia RMF FM i RMF24 Krzysztof Ziemiec.

Zdaniem Grzegorza Sroczyńskiego wyniki pokazują, że samo trwanie w rządzie nie wystarcza wyborcom lewicowym.

Marek Tejchman ocenił, że wynik lewicy świadczy o tym, iż warto mówić o funkcjonowaniu państwa i usług publicznych.

Piotr Salak wskazał, że jego zdaniem wynik lewicy pokazuje, iż najważniejsze są sprawy społeczne.

22:47

Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie - mówił szef PiS Jarosław Kaczyński, komentując wyniki sondażu exit poll, wg których popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 29,1 proc. głosów.

Jak dodał, przyjdzie taki moment na rozmowy ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja) o poparciu w drugiej turze Nawrockiego.

22:46

W środę o godz. 20 ma się odbyć debata organizowana przez TVP, TVN24 i Polsat przed drugą turą wyborów prezydenckich. Na poniedziałek stacje zaprosiły sztaby na spotkanie organizacyjne. Sztab Rafała Trzaskowskiego potwierdził udział w debacie; sztab Karola Nawrockiego poinformuje o decyzji w poniedziałek.



22:45

Komentatorzy podczas wieczoru wyborczego RMF FM i Radia RMF24 wskazali, że Rafał Trzaskowski, aby wygrać wybory, musi wzbudzić w wyborcach silne emocje.

Zdaniem Marka Tejchmana niewykluczone jest, że to nie Rafał Trzaskowski będzie narzucał kurs kampanii.

Grzegorz Sroczyński zauważył, że zarówno jeden, jak i drugi kandydat będą straszyć końcem świata w przypadku zwycięstwa drugiej strony, a przecież duopol jest podgryzany zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

22:31

Rekordowa frekwencja:

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP, w pierwszej turze wyborów prezydenckich głos oddało 66,8 proc. uprawnionych. To najwyższy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich od 1990 roku. Dla porównania w 2020 r. frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51 proc., w 2015 r. zaledwie 48,96 proc., w 2010 r. - 54,94 proc., 2005 r. - 49,74 proc., 2000 r. - 61,12 proc., 1995 r. - 64,70 proc., a w 1990 r. - 60,63 proc.



22:29

Ciekawe wyniki w grupie młodych wyborców.

Jak wynika z sondażu exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, w I turze wyborców prezydenckich wśród wyborców w wieku 18-29 lat największym poparciem cieszył się Sławomir Mentzen. Otrzymał on 36,1 proc. głosów.

Drugi był Adrian Zanberg z 19,7 proc. głosów najmłodszych wyborców. Na trzecim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski, który uzyskał w tej grupie wiekowej 12,2 proc. głosów, czwarty - Karol Nawrocki z wynikiem 10,5 proc.

W tej grupie wiekowej Grzegorz Braun uzyskał 5,1 proc. głosów, tyle samo otrzymała - według sondażu - Magdalena Biejat. Szymon Hołownia zebrał 4 proc. głosów, Joanna Senyszyn 3,2 proc., Krzysztof Stanowski 2,4 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Marek Jakubiak (0,8 proc.), Artur Bartoszewicz (0,5 proc.), Maciej Maciak (0,3 proc.) i Marek Woch (0,1 proc.).

22:27

Magdalena Biejat wskazała, że bardzo chętnie spotka się z Rafałem Trzaskowskim. "I porozmawiam z nim o tym, co jest ważne dla wyborców lewicy" - mówił.

22:26

Krzysztof Ziemiec w wieczorze wyborczym RMF FM i Radia RMF24 wskazał, że zaskoczyły go wyższe niż oczekiwane wyniki Karola Nawrockiego i Grzegorza Brauna.

Pozostali goście zgodzili się, że najbardziej zaskakujący jest wynik Grzegorza Brauna.

22:23

Druga część naszego wieczoru wyborczego do odsłuchania:

22:22

Na placu Defilad Michał Dobrołowicz pytał mieszkańców Warszawy o wyniki exit poll. Reporter RMF FM wskazywał, że warszawiacy są zaskoczeni, szczególnie wynikiem Grzegorza Brauna. Pierwszych dwóch miejsc oraz drugiej tury można było się spodziewać. Myślę, że w drugiej turze różnica będzie minimalna - wskazywali.

22:20

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Trzecia Droga się nie rozpadnie. Minister Henning-Kloska wskazywała, że TD musi skupić się na lepszej komunikacji ze swoimi wyborcami oraz na realizacji obietnic wyborczych sprzed dwóch lat.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Michał Radkowski, Szymon Hołownia nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy.

22:13

Sylwester Marciniak podczas ostatniej konferencji PKW podziękował wyborcom za oddanie głosów oraz poprosił członków komisji o skrupulatną pracę. Podkreślił, że od godziny 21:00 na stronie wybory.gov.pl pojawiają się dane z obwodowych komisji.

22:08

Głos w sprawie wyborów zabrał prezydent Andrzej Duda. Podziękował wszystkim Polakom za udział w wyborach: "Dziękuję za poważną, obywatelską postawę. Dziękuję, że myślicie o sprawach naszej Ojczyzny. Z całego serca proszę, byście za dwa tygodnie znów poszli i wybrali następnego Prezydenta RP - prezydenta wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Polski, która będzie umiała ochronić słabszych i nie będzie musiała się bać silnych. Polski, w której będzie zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To w tej chwili najważniejsze!"

22:07

Adrian Zandberg przekazał, że nie planuje przekazać swojego poparcia żadnemu z kandydatów.

21:59

Sławomir Mentzen powiedział, że zamierza przekazać swoje poparcie jednemu z kandydatów. Zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze wyborów - szczegóły nie dziś, ale niebawem - wskazał.

Przemysław Wipler przekazał, że jego zdaniem należałoby poprzeć Karola Nawrockiego.

21:57

30 proc. kobiet według exit poll zagłosowało na Karola Nawrockiego, a 10 proc. na Sławomira Mentzena.

Dariusz Joński wskazał, że sztab Rafała Trzaskowskiego musi obudzić Polki. Kluczem w drugiej turze będzie mobilizacja. Trzeba zrobić to, co zrobił Jarosław Kaczyński. Karol Nawrocki nie zrobi niczego innego. Wydaje mi się, że to kobiety zdecydowały 15 października, że Jarosław Kaczyński nie rządzi - mówił.

21:55

Wzywam do tego, by odbyła się jedna, uczciwa debata prezydencka - powiedział w niedzielę podczas wieczoru wyborczego popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, zwracając się do Rafała Trzaskowskiego. Zaapelował także o głosy pozostałych kandydatów, którzy nie znaleźli się w drugiej turze.

My te wybory 1 czerwca po prostu wygrać musimy. Musimy wygrać te wybory, żeby się nie domknął monopol władzy jednego środowiska politycznego, aby w Polsce nie było monowładzy. Jedynym klockiem, elementem, aby system władzy wpadł w ręce jednego środowiska, jest dzisiaj Rafał Trzaskowski. Dlatego Donald Tusk tak bardzo potrzebuje Rafała Trzaskowskiego, swojego zastępcy w Pałacu Prezydenckim. Mają już Sejm, mają Senat, mają premiera, chcą mieć prezydenta, aby wprowadzić walutę euro, aby przyspieszyć pakt migracyjny, aby jeszcze bardziej kierować nienawiść do opozycji, każdej opozycji, nie tylko opozycji konserwatywnej - mówił Nawrocki.

21:51

Możecie odsłuchać już pierwszej części naszego wieczoru wyborczego:

21:50

Adrian Zandberg powiedział do swoich wyborców: Udowodniliśmy im, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą silnego, solidarnego, szanującego prawa człowieka państwa. I że nie damy się szantażować, zagłuszyć, zapędzić do kąta, że idziemy po prawdziwą zmianę

21:47

Grzegorz Braun, komentując swój wynik, podziękował za oddane głosy. Wskazał: To było mierzenie i ważenie przed walką, jaką szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem, idąc do wyborów parlamentarnych. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić: szeroki front gaśnicowy - nie ja, nie mój sztab i członkowie mojej partii (...) - musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy.

21:43

Mirosław Suchoń z Polski 2050 w RMF FM i Radiu RMF24 podziękował za głosy oddane na Szymona Hołownię. To jest ponad milion głosów, Szymon Hołownia nadal cieszy się potężnym zaufaniem. Oczywiście wyniki sondażowe nie są satysfakcjonujące, ale czekamy na to, co pokażą wyniki oficjalne - podkreślał.

21:39

Grzegorz Płaczek wskazał, że wynik Sławomira Mentzena to wielki sukces. Chyba wychodzi, że tych głosów jest ponad 4 miliony, ale jeszcze musimy poczekać. Jesteśmy szczęśliwi, to dobry prognostyk - podkreślił w RMF FM i RMF24.

21:37

Znamy wyniki głosowania w Waszyngtonie.