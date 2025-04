Ostrzeżenie przed "spiskiem" i apel do prezydenta

Kandydat odniósł się także do debaty w Końskich, do której, jak twierdzi, nie został dopuszczony. Według niego było to "ustawione" wydarzenie z udziałem sztabu Rafała Trzaskowskiego i TVP, mające charakter "spisku". Ja nie mogę uczestniczyć w sytuacji, która prowadzi do degradacji państwa - stwierdził.

Zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o interwencję. Panie prezydencie, od piątku pan śpi. Proponuję się obudzić i zaprosić Bartoszewicza do kancelarii - mówił.

Domagał się również odwołania kilku polityków i urzędników - m.in. Szymona Hołowni, Magdaleny Biejat i Karola Nawrockiego - za "naruszanie godności urzędów i instytucji".