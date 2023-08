"Bezpieczna przyszłość Polaków" - tak brzmi hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości w trwającej kampanii wyborczej. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłosił je Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński podczas konferencji, na której zaprezentował hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości / Radek Pietruszka / PAP

Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa, o tych najważniejszych wspomnę. Po pierwsze, bezpieczeństwo militarne, dziś szczególnie aktualne. Bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. My czynimy wszystko i skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że jego ugrupowanie chce, by Polska miała najsilniejszą armię lądową na kontynencie.

Wicepremier stwierdził, że oprócz wojny w ujęciu klasycznym, istnieją również wojny typu hybrydowego. One są prowadzone w taki sposób, (...) że są różnego rodzaju prowokacje. Bardzo często tej wojnie służą także imigranci, których przepycha się przez granicę po to, żeby destabilizowali sytuację w kraju - powiedział.

My się twardo bronimy, wybudowaliśmy ogrodzenie; ono jeszcze może będzie rozbudowywane. Koncentrujemy także wojska, reagujemy na obecność Grupy Wagnera na Białorusi, czynimy wszystko (...), by nasze społeczeństwo było bezpieczne - dodał, zaznaczając, że "to bezpieczeństwo z całą pewnością zostanie zachowane".

W konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano hasło wyborcze partii rządzącej, wzięli udział Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Beata Szydło i Elżbieta Witek.

W 2019 roku hasło PiS w wyborach parlamentarnych brzmiało "Dobry czas dla Polski". Cztery lata wcześniej ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego posługiwało się dwoma hasłami - "Damy radę" oraz "Praca, nie obietnice".

Cztery pytania w referendum

15 października odbędą się nie tylko wybory parlamentarne, ale i ogólnokrajowe referendum. Wczoraj zgodę na jego przeprowadzenie wyraził Sejm.

Między piątkiem 11 sierpnia, a poniedziałkiem 14 sierpnia przedstawiciele rządu i Prawa i Sprawiedliwości (odpowiednio: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak) prezentowali cztery pytania, które pojawią się w ogólnokrajowym referendum.



Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

By referendum było wiążące dla rządzących, frekwencja musi przekroczyć 50 proc.