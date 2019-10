Skład rządu poznamy w ciągu dwóch, trzech tygodni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jak przypomniał, prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie kampanii zapowiadał, że kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki.

Skład rządu poznamy w ciągu dwóch, trzech tygodni - poinformował w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller / Leszek Szymański / PAP

Piotr Müller dopytywany o szczegóły podkreślił "dwa - trzy tygodnie to wszystko zajmie, jak standardowo przy powołaniu rządu".



Rzecznik rządu dopytywany, czy wicepremierem może zostać lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, odpowiedział, że to będzie rozstrzygane przez PiS "niedługo".



Dajcie państwo czas prezydentowi, żeby desygnował kandydata na premiera - mówił Müller. Wiele wskazuje na to, że PiS będzie dalej samodzielnie miało większość w parlamencie; pokornie czekamy do końca na wyniki PKW - podkreślił z kolei wiceszef MSWiA, poseł PiS Paweł Szefernaker.



Jakie wyniki?

Według danych PKW z blisko 91 proc. komisji wyborczych PiS otrzymał 44,57 proc. głosów, KO - 26,65 proc., SLD - 12,27 proc., PSL - 8,63 proc., Konfederacja - 6,76 proc.

Najnowsze wyniki wyborów / RMF FM /





Paweł Szefernaker dodał też, że "z informacji, które zbieramy - jako komitet wyborczy - wiele wskazuje na to, że PiS będzie miało samodzielną większość w Senacie".

Pytany o indywidualne wyniki poszczególnych kandydatów, Szefernaker zaznaczył, że trzeba poczekać na 100 proc. podliczonych głosów. Każdy głos decyduje, w wielu sytuacjach ktoś zostaje posłem mając 100-200 głosów niż konkurent z listy - mówił.



Szefernaker w kontekście pojedynku "jedynek" PiS i KO w Warszawie - Jarosława Kaczyńskiego i Małgorzaty Kidawy Błońskiej ocenił, że okręg warszawski jest wyjątkowo trudny dla PiS.



Wiceszef MSWiA pytany o to, czy w poniedziałek liderzy PiS zabiorą głos, jeśli zostaną ogłoszone ostateczne wyniki odpowiedział, że decyzja zapadnie po ewentualnym ogłoszeniu wyników przez PKW.



Dopytywany o to, jaki będzie skład przyszłego rządu, odpowiedział, że "już jest rząd PiS". Rząd skutecznie realizuje program PiS, a na czele rządu jest pan premier Mateusz Morawiecki - podkreślił.



Cieszymy się ze zwycięstwa i czekamy na ostateczne wyniki PKW - dodał.



Kiedy końcowe wyniki wyborów? Najwcześniej w poniedziałek po południu

Końcowe wyniki wyborów będą najwcześniej po południu - poinformował w poniedziałek zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak. Jak dodał, ostatni protokół powinien zostać wprowadzony do systemu najwcześniej ok. godziny 14-15. Kwestia jeszcze zatwierdzenia i uznania go za prawidłowy - wyjaśnił.



Według PKW niedzielne wybory przebiegły spokojnie. Incydentów nie było dużo, a reakcja na incydenty była natychmiastowa, co też umożliwiało szybkie zidentyfikowanie i zatrzymanie sprawców w szczególności przestępstw wyborczych - tłumaczył przedstawiciel PKW sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz.