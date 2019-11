Elżbieta Witek została wybrana na marszałka Sejmu IX kadencji. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości była jedyną zgłoszoną kandydatką na drugą osobę w państwie.

Elżbieta Witek / Radek Pietruszka / PAP

Głosowało 459 posłów; większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Witek poparli wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.



Po wyborze marszałek Sejmu objęła przewodnictwo obrad. To wyróżnienie i zobowiązanie, jestem ogromnie zaszczycona, bo głosowali też posłowie spoza mojego klubu, dziękuję - powiedziała marszałek.

Elżbieta Witek została wybrana do Sejmu z okręgu nr.1 w Legnicy. Otrzymała 46 171 głosów.



Kaczyński: Koniec opozycji totalnej

Po wyborze Elżbiety Witek na marszałka Sejmu głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z wielką radością wysłuchałem tutaj oświadczeń partii, a także i koła, chociaż tutaj mieliśmy do czynienia z pewną różnicą, to podsumowałbym to tak - koniec opozycji totalnej. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym i zmiana, na którą z całą pewnością oczekuje społeczeństwo, zmiana w interesie polskiej demokracji, polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, polskiej przyszłości - powiedział Kaczyński.

Bardzo proszę, żeby to nie były tylko słowa, żeby to były także czyny - dodał.

Witek jest posłanką od 14 lat

Nowa marszałek Sejmu jest posłanką od 2005 roku. W przeszłości była rzecznikiem prasowym rządu, ministrem-członkiem Rady Ministrów, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, czy ministrem spraw wewnętrznych i administracji.



Na stanowisko marszałka została wybrana 9 sierpnia 2019 roku po odwołaniu z tego stanowiska marszałka Marka Kuchcińskiego.