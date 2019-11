Dziś odbędą się inauguracyjne posiedzenia Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji. Pierwsze posiedzenie Izby niższej parlamentu rozpocznie się w samo południe. Otworzy je powołany przez prezydenta marszałek senior Antoni Macierewicz. Pierwsze posiedzenie Senatu rozpocznie się cztery godziny później. Otworzy je prezydent, a na marszałka seniora powoła najstarszego wiekiem senatora - Barbarę Borys-Damięcką (Koalicja Obywatelska).

Siedziba Sejmu / Kamil Młodawski / RMF FM

Na początku posiedzenia Sejmu prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Po orędziu prezydenta posłowie ze swoich miejsc złożą ślubowanie - dla 176 to będzie debiut lub powrót po latach.

Po ślubowaniu posłowie wybiorą marszałka Sejmu - tę procedurę przeprowadzi marszałek senior Antoni Macierewicz i przekaże laskę marszałkowską. Wszystko wskazuje na to, że dostanie ją Elżbieta Witek. Pozostanie jeszcze wybór wicemarszałków.

Zaskoczyć może skład prezydium Sejm. Nie wiadomo, czy każdy z klubów opozycyjny dostanie fotel wicemarszałka - 4 lata temu PSL pominięto.

Wciąż nie wiadomo też, jaki będzie porządek obrad pierwszego posiedzenia. Sejm może potrwać aż do piątku, by premier mógł już w tym tygodniu przedstawić expose nowego rządu. Dziś Mateusz Morawiecki złoży dymisję obecnego gabinetu.O godz. 16 - podobnie, jak na pierwszym posiedzeniu Sejmu - senatorowie złożą ślubowanie. Następnie, wicemarszałkowie Izby, a także sekretarze.

Koalicja Obywatelska chce, by marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki. Jesteśmy gotowi, by wybrać marszałka Senatu - mówili wczoraj wieczorem senatorowie KO po spotkaniu z Grzegorzem Schetyną. Choć do ostatniej minut wszystko może się zdarzyć, jestem pełen wiary w sukces - stwierdził natomiast sam Grodzki.

PiS, który nie ma większości w Senacie, stawia na Stanisława Karczewskiego. On sam twierdził wcześniej , że negocjacje w sprawie obsadzenia tego stanowiska będą trwały do ostatniej chwili.